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Компания Marussia собрала заказы на 500 спорткаров
16 Мая 2012, 01:59 | Дальний Восток
16 мая, ZRPRESS. Компания Marussia получила 500 предварительных заказов на спорткар B2. Об этом сообщает Autovisie со ссылкой на представителя российского производителя.
Спорткар Marussia B2 предлагается с турбированным двигателем объемом 2,8 литра, который доступен в двух вариантах мощности (360 и 420 лошадиных сил), а также с атмосферным 3,5-литровым шестицилиндровым мотором, развивающим 300 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента. Агрегаты способны работать в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
В Европе цены на Marussia B2 начинаются от 100 тысяч евро.
Весной 2013 года сборка спорткара начнется на заводе компании Valmet в Финляндии.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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