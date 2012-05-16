Компания Marussia собрала заказы на 500 спорткаров

16 мая, ZRPRESS. Компания Marussia получила 500 предварительных заказов на спорткар B2. Об этом сообщает Autovisie со ссылкой на представителя российского производителя.

Спорткар Marussia B2 предлагается с турбированным двигателем объемом 2,8 литра, который доступен в двух вариантах мощности (360 и 420 лошадиных сил), а также с атмосферным 3,5-литровым шестицилиндровым мотором, развивающим 300 лошадиных сил и 410 Нм крутящего момента. Агрегаты способны работать в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В Европе цены на Marussia B2 начинаются от 100 тысяч евро.

Весной 2013 года сборка спорткара начнется на заводе компании Valmet в Финляндии.

«Золотой Рог».