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Россияне купили новых автомобилей на $17 миллиардов

16 Апреля 2012, 14:40 | Дальний Восток

В первом квартале 2012 года россияне купили новых легковых автомобилей на общую сумму 17,1 миллиарда долларов, сообщает агентство "Автостат". В первом квартале 2011 года новых автомобилей в России было продано на 11,5 миллиарда долларов. Таким образом, рост продаж составил 48%.

По данным агентства, за первый квартал текущего года 92% купленных автомобилей пришлось на иностранных производителей и лишь восемь - на отечественный автопром.

Наибольшая доля выручки - 23,7 процента - приходится на дилеров Москвы и Московской области. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первый квартал 2012 года продано автомобилей на один миллиард долларов (6,1 процента от общего количества машин). На Татарстан пришлось 4,4 процента, 3,9 процента - на Тюменскую область и 3,7 процента - на Краснодарский край.

В десятку лидеров по продажам новых автомобилей вошли Свердловская, Самарская, Челябинская и Нижегородская области, а также Башкирия. В целом на десять наиболее активных регионов пришлось 57% выручки всего российского рынка новых легковых автомобилей за период с января по март 2012 года.

Ранее сообщалось, что по итогам марта 2012 года лидер отечественного автомобильно рынка "АвтоВАЗ" продал в России 43,5 тысячи автомобилей. Самой востребованной моделью завода оказалась Lada Kalina.

Lenta.ru.

Автор: "Лента.Ru"
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