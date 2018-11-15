Россия начинается с Приморья – неожиданный ракурс

Хорошо знакомая всем жителям Дальнего Востока фраза сегодня подтверждается и ситуацией, разворачивающейся на топливном рынке страны

Деловая газета «Золотой Рог» уже давно следит за деятельностью так называемых «независимых» АЗС и нагнетаемой со стороны их лоббистских организаций истерии, целью которой является получение дополнительных преференций для своего бизнеса.

Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНКи), объединяющие в своем составе всю производственную цепочку - от добычи нефти и производства топливных продуктов до их реализации через собственную сеть АЗС, находились все это время в оборонительной позиции.

Судя по новостной ленте «Интерфакса», сегодня ситуация изменилась. Согласно сообщению информагентства, президент Группы компаний ННК Эдуард ХУДАЙНАТОВ нарушил публичное молчание ВИНКов, которые ранее лишь кулуарно выражали недовольство поведением независимых АЗС. Исключение составляла «Роснефть», но это уже совсем другая история. Как известно, Дальний Восток является основным регионом присутствия компании Эдуарда Худайнатова, так что можно смело считать, что наш регион опять оказался, как говорится, впереди планеты всей. Радует, что в лидеры мы вышли на позитивной ноте, а не «как у ЧЕРНОМЫРДИНА».

Именно ВИНКи вкладываются в развитие топливно-энергетического комплекса страны, занимаясь геологоразведкой, осваивая новые месторождения, строя новые и модернизируя устаревшие НПЗ. Плюс несут на себе социальную нагрузку в регионах присутствия. Но о необходимой поддержке и несправедливости нашего мира громко кричат при этом независимые АЗС, не обремененные обязательствами ни перед правительством, ни перед населением.

Возвращаясь к «информационному прорыву» Эдуарда Худайнатова, который направил официальное письмо в адрес руководителя ФАС Игоря АРТЕМЬЕВА с просьбой проанализировать действия независимых АЗС и их ценовую политику.

В упомянутом документе говорится, что возглавляемая Худайнатовым компания в последнее время испытывает большое давление со стороны региональных властей, ФАС и других надзорных органов, которое вызвано «провокационными действиями некоторых владельцев частных АЗС, ищущих оправдание спекулятивному завышению цен на своих автозаправках».

По данным ННК, цены на независимых АЗС в регионах присутствия компании значительно выше, чем на заправках ВИНК, достигают порой разницы до 10 рублей за литр! Об этом сегодня пишут наши коллеги. Говоря о сети АЗС «Октан»- «Тут как был самый дорогой бензин в городе, так и остался. Напомним, владелец сети и одновременно председатель Приморского топливного союза Владимир ЧИРСКОВ намеревался устроить забастовку автозаправщиков, но пока никаких дополнительных сообщений об этом не поступало». Удивительное совпадение, не правда ли?

От себя добавим, что порой этот показатель гораздо больше обозначенной суммы. Проводя сравнение розничных цен на АЗС региона, мы находили стоимость топлива на одной из независимых АЗС на 12 рублей или 27% больше по отношению к цене дизельного топлива на АЗС ННК. Не скроем, были шокированы таким ценообразованием.

Объяснение происходящего есть у Эдуарда Худайнатова, который пишет, что «важным фактором роста цен у большинства владельцев частных АЗС является широко внедренная система цепочки «независимых» посредников, оставляющих свою спекулятивную прибыль зачастую в офшорах».

Подвергается сомнению и корректность информации, которой активно бравируют различные лоббистские организации, организованные независимыми АЗС: «Необходимо также отметить о неверных заявлениях представителей независимых АЗС о якобы их значимом участии на рынке нефтепродуктообеспечения в объеме 50%, что не соответствует действительности. Наши предварительные подсчеты показали, что около 75% объема проливов нефтепродуктов на АЗС обеспечиваются вертикально-интегрированными нефтяными компаниями».

Актуальный вопрос для любого автолюбителя - качество топлива. Общеизвестный факт, что при наличии выбора среднестатистический водитель выберет АЗС крупной сети. Ключевым аргументом при этом будет гарантия качественного топлива.

В сети АЗС ННК реализуется топливная продукция, произведенная на Хабаровском НПЗ, входящим в Группу компаний ННК. Для возможности производить высококачественное топливо, относящееся к классу Евро 5, была проведена масштабная модернизация предприятия, инвестиции в которую превысили 3 млрд долларов. Сейчас наравне с зафиксированными в течение полугода ценами на бензин это является дополнительным конкурентным преимуществом ННК, которое весьма раздражает некоторых «бизнесменов».

Что льют в бензобаки клиентам независимые АЗС - вопрос открытый. Конечно, нам бы не хотелось всех грести под одну гребенку, но факт остается фактом. И на него также указано в письме на имя Игоря Артемьева: «более того, проводимые с привлечением независимых лабораторий проверки подтверждают реализацию потребителям контрафактного топлива на большей части независимых АЗС».

В связи с вышеизложенным Эдуард Худайнатов просит ФАС проверить законность и обоснованность формирования цен у представителей независимой розницы в Камчатском крае, Приморском крае, Хабаровском крае и Амурской области и принять соответствующие меры.

Все очень четко и логично. Но что-то в этой истории смущало с самого начала. И мы поняли. Почему такую важную тему игнорируют другие ВИНКи? Мы имеем ввиду публично поле - кулуарно это давно обсуждается ключевыми участниками топливного рынка. Ранее эти проблемы в отрасли поднимал только Игорь Сечин. Почему президент крупной, но не самой большой топливной компании, решился сейчас озвучить эту тему? Неужели никто больше не заинтересован в реорганизации внутреннего рынка, его сближении с рыночной экономикой передовых стран мира, уход от офшорных схем?

Мяч сейчас на стороне ФАС. Нам, рядовым автолюбителям, остается надеется на защиту своих интересов - доступность качественного топлива по адекватным ценам. Могут ли такое обеспечить крупные сетевые АЗС? Практика последнего полугодия доказывает, что да - розничные цены на АЗС ННК не росли с июня в рамках исполнения поручения Правительства РФ. Прогнозировать действия независимых АЗС - пустой труд: у них нет обязательств ни перед властью, ни перед нами.

Какой путь развития ситуации с независимыми АЗС выберут государственные мужья? Остается только ждать, надеясь на уход с топливного рынка Дальнего Востока стиля ведения бизнеса в формате бандитских 90-х годов и цивилизованное взаимодействие всех его участников.

А Эдуарду Худайнатову отдельное спасибо. Должен ведь кто-то смелый крикнуть «А король то голый!».

Фото: "Ведомости".