Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны

Японские металлурги подделывали данные о прочности своей продукции. Обмануты Toyota, Honda, Mazda, Suzuki, Mitsubishi…

Скандал, разгоревшийся в металлургической отрасли Японии, дает основания усомниться в прочности японских машин, поездов и самолетов, сообщают Bloomberg, Marketplace и другие мировые экономические СМИ.

Kobe Steel Ltd., третья металлургическая компания Страны восходящего солнца, признала, что ее сотрудники годами подделывали данные о прочности стали, алюминия и меди, которые затем использовались в автомобилях, поездах, самолетах и даже в ракетной промышленности, пишет «Эксперт».

200 обманутых компаний

Акции компании рухнули на 22%. Скандал вышел за границы японских островов, потому что из продукции Kobe компания Hitachi делает поезда для Великобритании. В Японии сталью Kobe пользуются крупнейшие автопроизводители, включая Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Subaru Corp.

Специалисты предварительно оценивают стоимость замены деталей, изготовленных из сфальсифицированных и, следовательно, потенциально опасных материалов в 15 млрд иен (133 млн долларов), но ущерб компании как в виде потери имиджа и доверия общества, так и в виде возможных исков клиентов может оказаться на порядок больше.

«На данный момент,- цитирует Bloomberg аналитика Tachibana Securities Co. Такеши Ирисаву,- последствия скандала неясны. Очевидно, что они будут огромными, если клиентам Kobe придется отзывать машины и т.д. Не исключено, что металлургам придется взять на себя не только замену деталей, но и оплату расходов по отзыву машин и другой техники».

Так же, как в случае с дизельгейтом в Германии, скандал с Kobe Steel может серьезно испортить высокую репутацию всех японских машиностроителей. Ничего удивительного, потому что Nissan собирается отозвать более миллиона своих машин в разных странах, в которых использована сталь Kobe. Всего же продукция Kobe Steel поставлялась более чем 200 компаниям.

Десятилетие обмана

В Kobe Steel создана комиссия по проверке качества продукции, возглавляемая директором компании Хоройей Кавасаки. Факты фальсификации были обнаружены на всех четырех алюминиевых заводах компании и на многих сталелитейных предприятиях. Заниматься фальсификацией сотрудники компании начали не вчера. Уже проведенная проверка, по словам вице-президента Kobe Наото Умехары, выявила случаи как минимум десятилетней давности.

Kobe Steel нельзя считать визитной карточкой Японии, как, например, Toyota. С другой стороны, это одна из старейших промышленных компаний в Стране восходящего солнца. Kobe была создана более ста лет назад. Штаб-квартира компании располагается в одноименном городе (Кобе) на юге острова Хонсю, в префектуре Хиого. В прошлом году Kobe Steel выплавила около 7 млн т стали. Компания также выплавляет алюминий и медь, на которые приходится 20% продукции. У Kobe немало дочерних предприятий, по большей части машиностроительных. Самое известное - Kobelco Construction Machinery Co., выпускающее землеройную технику.

Еще одно подразделение Kobe - Shinko Wire Co., отметилось в похожем скандале в прошлом году. Компания была вынуждена признать, что поставляла не всегда соответствующую заявленным характеристикам сталь для пружин, а также не отвечающий стандартам сплав.

В Kobe сообщили, что обнаружили случаи фальсификации в ходе проверок продукции, сделанной в сентябре 2016 – августе 2017 годов. В компании утверждают, что ранее подобных случаев не было, хотя это заявление противоречит словам вице-президента Умехары.

15 миллиардов

Сильнее всего, похоже, скандал затронет японский автопром. В машинах Toyota сфальсифицированная сталь может находиться в капотах, дверцах и других частях автомобилей.

«Мы сейчас стараемся как можно быстрее определить в каких моделях машин и в каких деталях могла быть использована сфальсифицированная сталь,- рассказал журналист пресс-секретарь автогиганта Такаши Огава.- Мы считаем сложившуюся ситуацию очень серьезной».

Honda, Mazda, Suzuki и Mitsubishi, тоже клиенты Kobe, сейчас проверяют детали, сделанные из стали и алюминия этой компании, на прочность.

К счастью для Kobe и Hitachi, поезда Agility Trains с деталями из сфальсифицированных стали и алюминия, собранные для Великобритании, еще не начали работать. Что же касается, высокоскоростных поездов в самой Японии, где тоже применяется продукция Kobe, то в ходе приемки никаких проблем с прочностью деталей обнаружено не было.

Subaru выпускает из алюминия Kobe самолеты для Сил самообороны Японии и крылья для Boeing Co., в том числе и для Boeing Dreamliner. В Subaru заявили, что проверили свою продукцию и не нашли поводов для беспокойства.

И в то же время замена деталей, изготовленных только из сфальсифицированного алюминия, по оценкам экономистов JPMorgan Securities Japan Co., может обойтись Kobe Steel в 10-15 млрд иен.

Скандал наверняка заставит металлургов изменить планы. Ранее компания заявляла о намерениях увеличить выпуск алюминия. Планировалась покупка половина акций алюминиевого завода в Южной Корее. Сейчас ее, очевидно, как минимум, придется отложить.

Не только Kobe

За скандалом вокруг Kobe Steel внимательно следят в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Новости о фальсификации угрожают еще больше испортить имидж японской промышленности, какие-то десяток лет назад казавшийся непоколебимым.

В феврале 2017 года, компания Takata Corp. призналась, что поставляла американским автопроизводителям некачественные подушки безопасности. В марте прокуратура возбудила дело в отношении компании Toyo Tire & Rubber Co., которая еще в 2015 г. признала, что подделывала данные по каучуку, используемому в сейсмостойких зданиях.

«С учетом целой вереницы неприятных сюрпризов в Kobe Steel мы считаем,- пишет в аналитической записке для клиентов JPMorgan аналитик Казухиса Мори,- что инвесторы, вероятно, будут еще меньше доверять менеджменту несмотря на появившиеся недавно положительные данные по улучшению ситуации в металлургии и машиностроительном секторе».