Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
Росавтодор направит 965,7 млн рублей из Резервного фонда правительства РФ на аварийно-восстановительные работы на дорогах Дальнего Востока. Данная сумма будет предоставлена Росавтодором в качестве компенсации затрат подрядным организациям, выполнявшим аварийно-восстановительные работы на участках автомобильных дорог, подвергшихся разрушению, с целью обеспечения проезда.
Всего до конца 2013 года из Резервного фонда РФ на аварийные работы по дорогам федерального, регионального и муниципального значения Дальнего Востока планируется выделить 3,4 млрд рублей.
10 октября в Росавтодоре прошло заседание рабочей группы по восстановлению транспортной инфраструктуры ДФО. В режиме видеоконференции заместитель министра транспорта РФ Олег БЕЛОЗЕРОВ проинформировал руководителей регионов о действиях, которые им необходимо предпринять для получения средств из Резервного фонда правительства РФ.
Как пояснил руководитель Росавтодора Роман СТАРОВОЙТ, в дальнейшем на основании данных документов будут определяться количество и сроки предоставления бюджетных ассигнований, рассчитанных на три этапа. В частности, на обеспечение проезда транспорта, приведение дорожной сети к тем параметрам, которыми она обладала до начала паводка, а также капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального значения.
Олег Белозеров сообщил представителям регионов, что в ближайшее время будут проведены дополнительные переговоры с руководством Минвостокразвития РФ по вопросу ускорения темпов передачи в регионы средств федерального бюджета.
Кроме того, Олег Белозеров и Роман Старовойт обсудили с главами субъектов Федерации и начальниками региональных подведомственных управлений Росавтодора последние результаты деятельности рабочих групп по экспертной оценке размеров ущерба сети автомобильных дорог в зоне ЧС.
На сегодняшний день наиболее сложная обстановка сохраняется в Хабаровском крае.
По состоянию на 10 октября находились в подтопленном состоянии 5 административных образований Хабаровского края, 24 населенных пункта. Подверглись разрушению 154 км автодорог, из них 2,3 км автомобильных дорог федерального значения, 94,5 км автодорог регионального значения и 57,3 км дорог местного значения. Закончено обследование 90 улиц в городе Хабаровске (100%), 35 улиц из 97 в городе Комсомольске-на-Амуре (36%), 4 из 4 автомобильных дорог в Хабаровском муниципальном районе (100%), 3 из 3 автомобильных дорог в муниципальном районе имени Лазо, 42 из 42 (100%) автомобильных дорог в Нанайском муниципальном районе, 23 из 52 (44%) автомобильных дорог в Комсомольском муниципальном районе в 15 из 27 (56%) участков дорог регионального значения. Всего из 374 участков обследовано 203 (54%), Хабаровский муниципальный район, район имени Лазо, Нанайский муниципальный район, город Хабаровск в полном объеме. Отсутствует транспортное сообщение с 4 населенными пунктами. В настоящее время подрядными организациями ведутся работы по устранению последствий паводка и возобновлению проезда транспорта.
Сумма затрат на проведение двух первоочередных этапов ликвидации последствий ЧС (аварийных работ по обеспечению проезда и восстановлению автомобильных дорог до первоначального состояния), по предварительной оценке, составляет порядка 1 млрд рублей. На дальнейший ремонт и реконструкцию пострадавших дорог также потребуется порядка 4 млрд рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Завод Hyundai в Артеме запустят до конца 2014 года
- Вслед за Путиным дороги Дальнего Востока опробуют автомобилисты ОНФ
- В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог
- На чем въезжаем в новый год?
- Какие идеи бизнеса предлагают автоломбарды для своего развития?
- «К 2020 году в наших автомобилях не умрет ни один пассажир» — Volvo
- Качественный бензин в России вновь откладывается
- Отголоски Фукусимы: «Зараженный радиацией» товар из Японии дальневосточники «отправляют домой»
- Автоматический запуск двигателя очень полезен в российском климате
- Не пойте за рулем!
Новости раздела
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
- На Сахалине активизируют перевод автотранспорта на газомоторное топливо
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо