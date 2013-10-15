В Хабаровском крае разрушено 154 км автодорог

Росавтодор направит 965,7 млн рублей из Резервного фонда правительства РФ на аварийно-восстановительные работы на дорогах Дальнего Востока. Данная сумма будет предоставлена Росавтодором в качестве компенсации затрат подрядным организациям, выполнявшим аварийно-восстановительные работы на участках автомобильных дорог, подвергшихся разрушению, с целью обеспечения проезда.

Всего до конца 2013 года из Резервного фонда РФ на аварийные работы по дорогам федерального, регионального и муниципального значения Дальнего Востока планируется выделить 3,4 млрд рублей.

10 октября в Росавтодоре прошло заседание рабочей группы по восстановлению транспортной инфраструктуры ДФО. В режиме видеоконференции заместитель министра транспорта РФ Олег БЕЛОЗЕРОВ проинформировал руководителей регионов о действиях, которые им необходимо предпринять для получения средств из Резервного фонда правительства РФ.

Как пояснил руководитель Росавтодора Роман СТАРОВОЙТ, в дальнейшем на основании данных документов будут определяться количество и сроки предоставления бюджетных ассигнований, рассчитанных на три этапа. В частности, на обеспечение проезда транспорта, приведение дорожной сети к тем параметрам, которыми она обладала до начала паводка, а также капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального значения.

Олег Белозеров сообщил представителям регионов, что в ближайшее время будут проведены дополнительные переговоры с руководством Минвостокразвития РФ по вопросу ускорения темпов передачи в регионы средств федерального бюджета.

Кроме того, Олег Белозеров и Роман Старовойт обсудили с главами субъектов Федерации и начальниками региональных подведомственных управлений Росавтодора последние результаты деятельности рабочих групп по экспертной оценке размеров ущерба сети автомобильных дорог в зоне ЧС.

На сегодняшний день наиболее сложная обстановка сохраняется в Хабаровском крае.

По состоянию на 10 октября находились в подтопленном состоянии 5 административных образований Хабаровского края, 24 населенных пункта. Подверглись разрушению 154 км автодорог, из них 2,3 км автомобильных дорог федерального значения, 94,5 км автодорог регионального значения и 57,3 км дорог местного значения. Закончено обследование 90 улиц в городе Хабаровске (100%), 35 улиц из 97 в городе Комсомольске-на-Амуре (36%), 4 из 4 автомобильных дорог в Хабаровском муниципальном районе (100%), 3 из 3 автомобильных дорог в муниципальном районе имени Лазо, 42 из 42 (100%) автомобильных дорог в Нанайском муниципальном районе, 23 из 52 (44%) автомобильных дорог в Комсомольском муниципальном районе в 15 из 27 (56%) участков дорог регионального значения. Всего из 374 участков обследовано 203 (54%), Хабаровский муниципальный район, район имени Лазо, Нанайский муниципальный район, город Хабаровск в полном объеме. Отсутствует транспортное сообщение с 4 населенными пунктами. В настоящее время подрядными организациями ведутся работы по устранению последствий паводка и возобновлению проезда транспорта.

Сумма затрат на проведение двух первоочередных этапов ликвидации последствий ЧС (аварийных работ по обеспечению проезда и восстановлению автомобильных дорог до первоначального состояния), по предварительной оценке, составляет порядка 1 млрд рублей. На дальнейший ремонт и реконструкцию пострадавших дорог также потребуется порядка 4 млрд рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.