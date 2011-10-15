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ЛДПР предлагает сажать на 7 лет за "автоподставы"
Депутаты фракции ЛДПР предлагают внести в Уголовный кодекс (УК) России новую статью, устанавливающую ответственность за умышленное создание дорожно-транспортного происшествия в целях вымогательства денег, так называемые "автоподставы", с максимальным сроком наказания до семи лет и штрафом, сообщает пресс-служба партии.
Законопроект, разработанный депутатами думской фракции ЛДПР Алексеем Островским, Ярославом Ниловым и Сергеем Ивановым, был направлен в правительство России и Верховный суд для получения официального отзыва.
Парламентарии предлагают выделить "автоподставу" в самостоятельный вид преступления и установить за него наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом до 300 тысяч рублей. В случаях совершения преступления группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего предлагается лишать свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
"Принятие данного законопроекта, будет способствовать большей защищенности автомобилистов и страховых компаний от "разбойников с большой дороги", - считают депутаты ЛДПР.
Они отмечают, что сейчас "автоподставщиков" судят по статье 159 УК РФ (мошенничество). Однако, по мнению авторов инициативы, этот вид преступления далеко выходит за рамки простого мошенничества, поскольку сопряжен с вымогательством денег, угрозами, а также с нарушением правил безопасности движения и повреждением транспортных средств потерпевших.
По данным Минтранса России и статистике ГИБДД, которые приводят депутаты, число "автоподстав" выросло с 2010 года на 10-15%, сообщает РАПСИ.
"Если народная пословица говорит, что правила существуют для того, чтобы их нарушать, то преступники на дорогах руководствуются принципом - если существуют правила, значит, их нарушение можно подстроить. При этом формальным преступником считается законопослушный гражданин, хотя в действительности он (как и страховая компания) является потерпевшим", - отмечают парламентарии.
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