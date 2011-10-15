Автомобилисты вырвутся из «гарантийного рабства»

Федеральная антимонопольная служба намерена отменить монополию на гарантийное обслуживание автомобилей.

По мнению специалистов ФАС, приоритет дилеров на рынке послепродажного обслуживания привел к установлению монопольно высоких цен на запасные части для автомобилей, находящихся на гарантии.

По мнению экспертов ведомства, также завышена стоимость ремонтных работ и услуг технического обслуживания автомобилей. В то же время пока машина находится на гарантии, выбора у собственника практически нет. Он вынужден обращаться к официальному дилеру, в наличии у которого имеются оригинальные запчасти. Продавать «родные» запчасти потенциальным конкурентам своих официальных дилеров дистрибьюторы попросту отказываются.

В ФАС полагают, что в корне изменить ситуацию может развитие конкуренции на рынке сервисного обслуживания легковых автомобилей. С этой целью необходимо расширить число компаний, которые получат возможность заниматься гарантийным обслуживанием автомобилей.

Заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Михаил Федоренко, заявил, что в последнее время количество жалоб в этой сфере достигло «критических значений».

Представитель антимонопольной службы также заявил, что в некоторых регионах страны официальные дилеры определенной марки могут занимать до 100% доли рынка гарантийного обслуживания автомобилей. В такой ситуации, утверждают в ФАС, покупатель фактически лишается выбора.

Как заявил Gudok.Ru ведущий эксперт управляющей компании «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, предложение ФАС практически не возможно реализовать, поскольку на такие изменения вряд ли согласятся именно производители машин. «Они отбирают своих дилеров очень жестко, у них строгие требования к ним, компании, желающие стать официальными представителями той или иной марки, должны выполнять ряд условий, как по отношению к себе, так и по отношению к будущему бизнесу с автопроизводителем. Регламентируется буквально всё: площадь автосалонов, стиль их оформления, размер ремонтной зоны, количество и марки оборудования которое должно там использоваться, виды рекламы, иногда даже запах», - пояснил Дмитрий Баранов.

По его словам, в этой ситуации любому неавторизованному сервисному центру придется обучать сотрудников за свой счет в учебном центре производителя. «Все это стоит недешево, поэтому вряд ли неофициальные сервисы готовы тратить эти деньги. Но главное, что у производителей есть собственные планы по развитию бизнеса в российских регионах и понимание того, сколько на определенное число жителей нужно автосалонов и сервисов. И идеи ФАС по увеличению их числа могут просто не укладываться в это видение ситуации автопроизводителями», - подчеркнул эксперт.

Да и для автомобилистов, считает собеседник Gudok.Ru, обслуживание не станет дешевле. «Понесенные сервисными центрами расходы все равно придется компенсировать самим автовладельцам. Помимо этого, не стоит забывать и о других постоянно растущих тратах частного бизнеса. Здесь и тарифы на инфраструктурные услуги, и плата за земельный участок, и налоги. Так что снижения цен за услуги гарантийного ремонта ждать не стоит» - резюмировал Дмитрий Баранов.

Александр Мойнов, представитель компании-производителя заявил, что, как правило, со всеми дилерами имеются контрактные отношения. «Мы уверены практически на 100 процентов, что они будут использовать правильные запасные части, и не будут нарушать технологию обслуживания автомобилей. С независимыми сервисными центрами такой связи нет», - отметил Мойнов.

Автомобилисты отмечают, что в неофициальных центрах работа стоит вдвое дешевле: запчасти доставляют быстрее, меньше волокиты. Однако некоторое эксперты полагают, что предложение ФАС реализовать на практике крайне сложно.

«Эта идея утопична, поскольку техническое обслуживание и продажа запчастей составляют большую долю прибыли автопроизводителей», - уверен заместитель главного редактора издания «Авторевю» Леонид Голованов.

Кроме того, существуют сложности технического характера. «Современные автомобили становятся все сложнее технически, все больше электроники, для правильного сервиса очень часто нужны специальные инструменты, тестовая аппаратура, которой просто не может быть у неофициальных дилеров», – отметил Голованов.

В частности, речь идет о том, что компания-производитель предоставляет официальным дилерам технические документы, необходимые для выполнения тех или иных работ. В открытом доступе этих документов нет. Это означает, что независимые сервисы просто не знают, как правильно эти работы выполнять. В итоге зачастую выполняют их неправильно, и вполне естественно, что в случае поломки производитель не может считать это гарантийным случаем.

Впрочем, многие автомобилисты все равно

отказываются от обслуживания

у «официалов», даже несмотря на то,

что теряют гарантию.



«Официальный сервис не является синонимом качественного обслуживания. Я неоднократно нарывался у «официалов» на таких мастеров, что врагу не пожелаешь. При этом надо еще заранее записываться и платить огромные деньги. Что касается гарантии на автомобиль, то я ей не дорожу – как правило, основные гарантийные обязательства действуют в течение первого года после покупки автомобиля. За это время, как показывает практика, редко какой-нибудь узел ломается», - рассказал «Гудку» автомобилист Леонид Коньшин.