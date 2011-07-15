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Мэрам и губернаторам разрешили перекрывать дороги для кортежей
15 июля опубликована и через 10 дней вступит в силу новая редакция закона «О безопасности дорожного движения». В закон не вошли поправки, запрещающие чиновникам использовать «мигалки».
Вместо этого губернаторам и мэрам теперь официально разрешено перекрывать дороги для проезда собственных персон и гостей. Взамен на муниципалитеты возложена часть «побочных» функций ГИБДД: переподготовка водителей, информирование граждан о требованиях ПДД, профилактика детского травматизма на дорогах, пишет РИА "Новый Регион".
Дмитрий Медведев одобрил изменения в законопроект «О безопасности дорожного движения». Сегодня документ опубликовала «Российская газета», следовательно, 25 июля он вступит в силу.
Поправки в действующий закон появились в разгар кампании по борьбе с «мигалками». Первоначально предлагалось запретить использовать спецсигналы любым авто, кроме социальных служб – «скорой», полиции, МЧС и прочих. «Если ввести запрет на установку мигалок на машины без специальных цветографических схем, это поможет сократить количество ДТП, создать условия для беспрепятственного движения транспортных средств и устранить источник угрозы жизни и здоровья граждан»Ю – настаивали авторы поправок от фракции ЛДПР. Что касается высших чиновников, то в авторы полагали, что в случае служебной необходимости для ускоренного передвижения их автомобили могут сопровождаться машинами ГИБДД.
Поправки были отклонены двумя третями депутатов Госдумы. Взамен в новой редакции закона появилось право для местных властей перекрывать улицы. «Принятие решений о временных ограничениях или прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения» – теперь входит в компетенцию органов местного самоуправления.
Чтобы труд городского или районного чиновника не был слишком сладок, закон добавил муниципалитетам часть «второстепенных» обязанностей ГИБДД. То есть, «осуществление мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; участие в организации подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств; информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения».
Кроме того, в пункте 4 статьи 6 ФЗ «О безопасности дорожного движения» прописываются полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения БДД. Отдельно прописываются полномочия органов местного самоуправления поселения, муниципального района, городского округа.
Закон отдельно указывает, что местные власти должны следить за порядком на объектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов поселения и на них. В частности, местные власти сейчас будут законодательно обязаны создавать платные и бесплатные парковки во вверенных им поселениях. «Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами муниципальных образований», – говорится в законе.
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