Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО

Положительные изменения в ОСАГО заметило втрое больше автомобилистов на Дальнем Востоке, чем в ноябре 2017, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на данные РОМИР.

Центр социологических исследований "Российское общественное мнение и исследование рынка" (РОМИР) в феврале 2018 года провел вторую волну исследования в целях выявления отношения автомобилистов к модернизации системы ОСАГО, в частности, к либерализации тарифов, необходимость которой признают уже и ЦБ РФ, и Минфин РФ. Автомобилисты из Дальневосточного федерального округа (ДФО) чаще остальных замечали положительные изменения в системе ОСАГО. Об улучшении своего отношения к этому виду страхования за последние два года во вторую волну опроса в Амурской области заявили 53% участников опроса - почти втрое больше, чем в среднем по стране (18%) и в среднем по ДФО (19%).

Изменения отношения к либерализации тарифов ОСАГО в регионе происходят очень динамично. «В 2018 году число осознающих необходимость освобождения тарифов составляет 78%, в ноябре 2017 года их было существенно меньше – 64%, то есть число таких автовладельцев выросло на 21,9%», - говорит генеральный директор «Ромир Мониторинг Стандарт» Ольга Горелова. Респонденты из Дальневосточного федерального округа чаще других говорили о важности ОСАГО: 93% - в Амурской области, 61% - в Республике Саха (Якутия).

В среднем по ДФО эта цифра также выше средней по стране – 53% против 42%. Число людей, воспринимающих автогражданку важным для водителей видом страхования, в среднем по стране выросло почти вдвое по сравнению с ноябрем 2017 года (23% в ноябре 2017 года). С мнением о том, что ОСАГО позволяет обеспечить страховую защиту, согласны 64% опрошенных в Амурской области, 42% респондентов Камчатского края и 38% - в Приморском крае. В среднем по ДФО доля согласных с этим утверждением составила 45%, в то время как в среднем по всем округам РФ – 30%. «Укрепление веры в ОСАГО среди автовладельцев отрадно, оно говорит о том, что ситуация в некоторых регионах начала улучшаться, но либерализацию откладывать дальше уже невозможно, чтобы не разочаровать автомобильную общественность», - отмечает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.

Удовлетворенность этим видом страхования в его нынешнем варианте демонстрировали 79% опрошенных в Республике Саха (Якутия), 81% - в Камчатском крае, 82% - в Амурской области. В среднем по округу в 2018 году доля удовлетворенных ОСАГО составила 77%, в ноябре 2017 г. – 66%, рост в абсолютном выражении составил почти 17%. В среднем по стране этот показатель – 61% по первой волне опроса, 62% - по второй. Автолюбители в ДФО чуть менее негативно относятся к нарушителям, чем в среднем по стране, однако доля выступающих против них очень высока. К водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, негативно относятся 91% респондентов в ДФО против 95% - в целом по РФ.

Водителей, создающих аварийные ситуации своими маневрами и нарушениями ПДД и т.н. «шашечникам» (водителям, которые постоянно маневрируют между потоками машин без подачи соответствующего сигнала), осуждает 85% опрошенных в ДФО и 88% - по целом по РФ. Гораздо более спокойное отношение в Дальневосточном округе и к автоюристам. Так, например, в среднем по России 53% принявших участие в опросе считают, что автоюристы наживаются на чужих проблемах, в ДФО таких только 40%. Но при этом всего за несколько месяцев в Дальневосточном федеральном округе на 73% выросло число автовладельцев, считающих, что именно автоюристы создают проблему рынку: во время ноябрьского опроса такой ответ дали 15% респондентов, в феврале – уже 26%. Очевидно, это произошло благодаря разъяснительной работе со стороны РСА и местных властей. «В прошлом году РСА провело серию межведомственных совещаний в наиболее проблемных с точки зрения автоюризма федеральных округах. После этого активизировалась работа со стороны местных властей, МВД, прокуратуры. В том числе и разъяснительная работа с населением. Результаты мы видим в опросе РОМИР», - отмечает юрист, автоэксперт Сергей СМИРНОВ.

Доля согласных с предположением, что рост тарифов неизбежен, если система ОСАГО не изменится, на Дальнем Востоке существенно выше средней по стране (50%). В Камчатском крае с этим утверждением согласны 67% автовладельцев, в Республике Саха (Якутия) – 60%, в Приморском крае – 56%, в целом по ДФО – 53%. Вторая волна опроса показала резкое снижение доли автолюбителей, считающих, что «выгоднее не покупать страховку, а заплатить штраф за ее отсутствие», причем ДФО существенно опережает федеральные показатели: в округе с ноября по февраль доля «отказников» упала на 74%, в среднем по стране – на 63%. Причем в первой волне доля придерживающихся такого мнения была выше (54% в ДФО против 49% в среднем по РФ), а в феврале 2018 года они почти сравнялись (31% - ДФО, 30% - РФ в целом).

В целом по всем федеральным округам на 9,4% выросло число тех, кто положительно относится к изменениям, нацеленным на либерализацию (58% во второй волне опроса против 53% - в первой). На 9% больше стало тех автовладельцев, которые считают, что либерализация позволит улучить ситуацию на рынке ОСАГО (48% в феврале 2018 года против 44% в ноябре 2017 г.). Также на 6,25% выросло число тех, кто считает, что справедливый тариф снизит стоимость ОСАГО для добросовестных водителей и увеличит для «лихачей»: в ноябре согласных с этим утверждением было 64% от числа опрошенных, в феврале – уже 68%. При этом 71% считает, что сейчас добросовестные водители платят за недобросовестных и за тех, кто злоупотребляет правом. Говоря о том, какие изменения в ОСАГО необходимы, в среднем по РФ 62% опрошенных называет либерализацию тарифов (или введение свободного тарифа с усилением конкуренции между страховщиками), введение персонифицированного тарифа. «Половина опрошенных водителей по всей стране уверена, что ОСАГО находится на курсе улучшения.

Причем доля таких автолюбителей выросла с момента последнего опроса в конце прошлого года почти на 14%, - поясняет генеральный директор «Ромир Мониторинг Стандарт» Ольга Горелова. - В целом по результатам второй волны исследования можно говорить о положительной тенденции изменения отношения автомобилистов к ОСАГО, а также осведомленности и поддержки процессов либерализации тарифов». Справочно: В рамках исследования было опрошено 1500 респондентов, автовладельцев, заключивших договор ОСАГО со страховыми компаниями. Опрос проводился в городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек. В выборку исследования включены все федеральные округа РФ, все типы населенных пунктов. Первая волна исследования была проведена в ноябре 2017 года.