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"Приусы" предлагают освободить от уплата таможенных пошлин

15 Января 2019, 13:31 | Дальний Восток

На теме экологии возникают самые разные прожекты

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий ВЛАСОВ предложил отменить ввозные пошлины на электрокары и автомобили с гибридными двигателями. В Приморье и без того очень популярны гибриды из Японии «Тойота Приус» и им подобные авто других производителей. Поэтому, если пошлины на их ввоз обнулят, гибриды заполонят все дороги. Другое дело, что в этом случае бюджет недосчитается сотен миллионов рублей пошлин.

«Ввиду обострения проблем экологии во всем мире большинство стран стремятся стимулировать своих граждан переходить на экологически чистый транспорт. К сожалению, в РФ отсутствует массовое производство электроавтомобилей и автомобилей с гибридными двигателями. Вследствие этого разумным решением является внесение изменений в единый таможенный тариф ЕАЭС в части полной отмены ввозных пошлин на подобные автомобили вне зависимости от возраста ввозимого авто», - пишет г-н Власов в письме министру промышленности и торговли РФ Денису МАНТУРОВУ (текст обращения есть в распоряжении РИА Новости).

Депутат полагает, что такое решение позволит полностью сформироваться рынку экологически чистого транспорта в России, а также сделает более экологически чистый транспорт доступным для граждан.

«Большинство мер, принимаемых правительством РФ, затрагивает лишь новые ввозимые автомобили, однако большинство граждан РФ предпочитают приобретать подержанные. Таким образом, отменив соответствующие пошлины на гибридные подержанные авто, удастся очень сильно увеличить долю более экологически чистого транспорта в РФ. Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации», - пояснил он.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Юрий Рогов
Теги: авто  toyota  таможня  ЛДПР  гибрид  пошлины  проект 



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