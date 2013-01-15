Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На дорогах России появятся предупреждения о радарах и видеокамерах
Министерство внутренних дел РФ подготовило проект закона, предусматривающий введение специальных знаков и разметки, предупреждающих водителей о приближении к радарам и автоматическим системам видеофиксации нарушений.
Документ предполагает введение нового дорожного знака «Фотовидеофиксация», который может быть заменен на некоторых участках специальной дорожной разметкой. Вместе с тем, пока не ясно, как именно будут выглядеть спецзнак и разметка и на каких участках они будут наноситься.
Законопроект уже направлен в правительство РФ.
Авторы законопроекта уверены, что подобные меры дадут положительный профилактический эффект, о чем свидетельствует зарубежный опыт. Эксперты одобряют инициативу МВД, но считают, что в российских реалиях предупреждающие знаки могут спровоцировать людей на новые нарушения, пишут «Известия».
Новости тематики
- Водителям разрешат "сбегать" с места ДТП
- Около 2 млн автомобилей Hyundai и Kia возвращаются на завод из-за брака
- На дорогах России появятся предупреждения о радарах и видеокамерах
- Российских водителей ожидают новые штрафы
- Россияне отказываются платить транспортный налог
- Водителей-штрафников накажут метлой
- Рост российского автомобильного рынка продолжает замедляться - до 10% в сентябре
- Нюансы страхования автокаско в зимний период
- Toyota устроит кладбище авто в России
- Ввозить подержанную технику без разрешения производителя больше будет нельзя
Новости раздела
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
- На Сахалине активизируют перевод автотранспорта на газомоторное топливо
- Японские автомобили, на которых ездят многие приморцы, небезопасны
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо