На дорогах России появятся предупреждения о радарах и видеокамерах

Министерство внутренних дел РФ подготовило проект закона, предусматривающий введение специальных знаков и разметки, предупреждающих водителей о приближении к радарам и автоматическим системам видеофиксации нарушений.

Документ предполагает введение нового дорожного знака «Фотовидеофиксация», который может быть заменен на некоторых участках специальной дорожной разметкой. Вместе с тем, пока не ясно, как именно будут выглядеть спецзнак и разметка и на каких участках они будут наноситься.

Законопроект уже направлен в правительство РФ.

Авторы законопроекта уверены, что подобные меры дадут положительный профилактический эффект, о чем свидетельствует зарубежный опыт. Эксперты одобряют инициативу МВД, но считают, что в российских реалиях предупреждающие знаки могут спровоцировать людей на новые нарушения, пишут «Известия».