Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Хабаровском крае скоро начнут строить платную дорогу
Концессионное соглашение о строительстве автомобильной дороги в обход Хабаровска подписано между правительством Хабаровского края и ООО «Региональная концессионная компания», сообщает деловая газета "Золотой Рог".
О строительстве нового транспортного пути заговорили еще в 2010 году после ввода в эксплуатацию трассы «Амур». Дальневосточная столица сразу же превратилась в своеобразный мост, соединивший две федеральные трассы: Чита – Хабаровск («Амур») и Хабаровск – Владивосток («Восток»). В результате через краевой центр, и без того задыхавшийся в пробках, хлынул поток транзитных автомобилей. Первые проекты дороги, которой дали рабочее название «восточный обход», появились в 2012 году. В то время заявленная стоимость не превышала 17 млрд рублей. После тщательных доработок идея становилась все более ощутимой - и дорогой. В итоге при подписании соглашения общая стоимость проекта превысила сорок миллиардов рублей.
Однако и значимость новостройки для экономики всего дальневосточного региона велика. Новая автомагистраль позволит освободить Хабаровск от транзитного транспорта, свяжет в единую магистраль федеральные трассы «Амур» и «Восток», станет важной транспортной составляющей территорий опережающего развития «Хабаровск» и «Комсомольск», портов Хабаровского края.
Срок действия концессионного соглашения - 15 лет. Работы по строительству автотрассы «Обход Хабаровска км 13 – км 42» планируется начать весной 2017 года, сдача в эксплуатацию намечена на 2021 год. Протяженность новой магистрали составит почти 27 км. Общая стоимость проекта оценивается в 41,1 млрд рублей. Из них 18 млрд выделит федеральный бюджет, более 11 млрд направит правительство Хабаровского края, около 12 млрд рублей – частный капитал. Кроме этого, источником финансирования могут стать отчисления от системы «Платон». Проезд по трассе будет платным, пропускная способность составит 96 тысяч автомобилей в сутки.
Вера КАЛИНИНА,
Новости тематики
- В Хабаровском крае скоро начнут строить платную дорогу
- Обнаружено кладбище элитных авто (фото)
- Цены на бензин опять начали расти
- Водители Владивостока считают себя мастерами экстра-класса
- В Амурской области всем миром пытаются продать автомобиль администрации района
- Цены на бензин будут ежегодно увеличиваться на 1,8 рубля за литр
- Штрафы ГИБДД будут автоматически списываться с банковских счетов
- Махинациям с "кредитными" автомобилями поставили интернет-заслон
- Приморцев оштрафовали с начала года за нарушение ПДД на 23 миллиона
- Правительство готовит очередной удар по японским иномаркам
Новости раздела
- В Хабаровском крае скоро начнут строить платную дорогу
- Обнаружено кладбище элитных авто (фото)
- Цены на бензин опять начали расти
- На Дальнем Востоке начали производить новый бензин
- Водители Владивостока считают себя мастерами экстра-класса
- Жители Дальнего Востока предпочитают трейд-ину обмен автомобиля "ключ в ключ"
- Покупать фальшивые полисы ОСАГО готовы 20% автомобилистов на Камчатке
- В Амурской области всем миром пытаются продать автомобиль администрации района
- Цены на бензин будут ежегодно увеличиваться на 1,8 рубля за литр
- Штрафы ГИБДД будут автоматически списываться с банковских счетов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Дальневосточники предостерегли Путина от уступок Японии
- Московский суд оставил мэра Владивостока Игоря Пушкарева без миллиона
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- У Дальневосточной энергетической управляющей компании сменился гендиректор
- В центре Владивостока уничтожен парк
- Работники "Примтеплоэнерго" требуют отставки гендиректора
- В России вновь собираются изменить ПДД
- С 1 января серьезно меняются правила таможенной деятельности в РФ
- В школах Владивостока практикуют "парты позора"