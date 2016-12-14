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В Хабаровском крае скоро начнут строить платную дорогу

14 Декабря 2016, 14:29 | Дальний Восток

Концессионное соглашение о строительстве автомобильной дороги в обход Хабаровска подписано между правительством Хабаровского края и ООО «Региональная концессионная компания», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

О строительстве нового транспортного пути заговорили еще в 2010 году после ввода в эксплуатацию трассы «Амур». Дальневосточная столица сразу же превратилась в своеобразный мост, соединивший две федеральные трассы: Чита – Хабаровск («Амур») и Хабаровск – Владивосток («Восток»). В результате через краевой центр, и без того задыхавшийся в пробках, хлынул поток транзитных автомобилей. Первые проекты дороги, которой дали рабочее название «восточный обход», появились  в 2012 году. В то время заявленная стоимость не превышала 17 млрд рублей. После тщательных доработок идея становилась все более ощутимой - и дорогой. В итоге при подписании соглашения общая стоимость проекта превысила сорок миллиардов рублей.

Однако и значимость новостройки для экономики всего дальневосточного региона велика. Новая автомагистраль позволит освободить Хабаровск от транзитного транспорта, свяжет в единую магистраль федеральные трассы «Амур» и «Восток», станет важной транспортной составляющей территорий опережающего развития «Хабаровск» и «Комсомольск», портов Хабаровского края.

Срок действия концессионного соглашения - 15 лет. Работы по строительству автотрассы «Обход Хабаровска км 13 – км 42» планируется начать весной 2017 года, сдача в эксплуатацию намечена на 2021 год. Протяженность новой магистрали составит почти 27 км. Общая стоимость проекта оценивается в 41,1 млрд рублей. Из них 18 млрд выделит федеральный бюджет, более 11 млрд направит правительство Хабаровского края, около 12 млрд рублей – частный капитал. Кроме этого, источником финансирования могут стать отчисления от системы «Платон». Проезд по трассе будет платным, пропускная способность составит 96 тысяч автомобилей в сутки.

Вера КАЛИНИНА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: объезд  Хабаровск  платный проезд  дорога  концессия  платон  обход  ДФО  транспорт  проезд 



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