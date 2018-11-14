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Группа компаний ННК продолжает программу по обеспечению удаленных и малонаселенных районов Дальнего Востока топливом
Рядовые автомобилисты, коммерческий транспорт и машины различных жизненно важных служб в холода без топлива не останутся
Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», заправочные станции в посёлках Терней, Милоградово и Пластун в Приморском крае были включены в сеть заправок ННК после того, как их перестал обслуживать независимый оператор. Работа трех вышеперечисленных АЗС потребует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год.
Теперь аналогичная ситуация повторяется и в Амурской области: в сеть ННК включается АЗС в посёлке Овсянка.
Уход так называемых независимых операторов объясняется нестабильностью на топливном рынке страны, что привело к снижению маржи от перепродажи бензина. Крупные компании зафиксировали цены на своих АЗС с июня этого года в соответствии с договорённостями с правительством Российской Федерации. Сдерживание цен стало возможным для них благодаря использованию собственных или заемных средств. Учитывая, что на их плечах также лежит большая социальная нагрузка в регионах присутствия, такая ситуация заставила их мобилизовать все ресурсы для бесперебойного обеспечения жителей Дальневосточного федерального округа отливом.
От себя отметим, что именно в таких кризисных ситуациях проявляется принципиальная разница между независимыми и сетевыми АЗС, за которыми стоит крупная компания. Первые при уходе рентабельности в нулевую зону просто сворачивают свою деятельность, сетевые же осознают всю ответственность и продолжают работать, покрывая убытки за счет собственных ресурсов. При этом, как показывает развитие событий в последние месяцы, вместо благодарности получают совершенно необъективную критику со стороны различных ассоциаций и топливных союзов, лоббирующих интересы не простого населения, а бизнес- единиц, которые их содержат.
Возвращаясь к Дальнему Востоку. Один из местных топливных союзов посетовал, что нужно продавать все производимые топливные продукты внутри страны. Это позволит решить проблему дефицита топлива и стабилизировать цены. Упрёк был, в том числе, высказан Хабаровскому нефтеперерабатывающему заводу, входящему в Группу компаний ННК. Только все производимые им моторные топлива реализуются на территории ДФО, компания в принципе не является экспортером! А побороть нехватку топлива можно лишь расширением производственных мощностей - вкладывать инвестиции в строительство новых НПЗ. Но входит ли это в планы лоббистов? Увы, нет.
Жителям села Овсянка повезло - ННК оперативно приняла решение о возобновлении работы расположенной там АЗС, которая является социально значимым объектом - единственной в поселке. В случае ее закрытия местным жителям пришлось добираться до другой заправочной станции более 30 км. Остаётся только надеется, что Группа компаний ННК будет и в дальнейшем вести себя как социально ответственная компания, готовая нести дополнительную нагрузку во благо жителей Дальнего Востока.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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