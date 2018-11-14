www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.68 р. 100 JPY: 59.31 р.
EUR: 76.07 р. 10 CNY: 97.34 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

Группа компаний ННК продолжает программу по обеспечению удаленных и малонаселенных районов Дальнего Востока топливом

14 Ноября 2018, 23:41 | Дальний Восток

Рядовые автомобилисты, коммерческий транспорт и машины различных жизненно важных служб в холода без топлива не останутся

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», заправочные станции в посёлках Терней, Милоградово и Пластун в Приморском крае были включены в сеть заправок ННК после того, как их перестал обслуживать независимый оператор. Работа трех вышеперечисленных АЗС потребует от компании дотаций в размере более 14 млн рублей в год. 

Теперь аналогичная ситуация повторяется и в Амурской области: в сеть ННК включается АЗС в посёлке Овсянка.

Уход так называемых независимых операторов объясняется нестабильностью на топливном рынке страны, что привело к снижению маржи от перепродажи бензина. Крупные компании зафиксировали цены на своих АЗС с июня этого года в соответствии с договорённостями с правительством Российской Федерации. Сдерживание цен стало возможным для них благодаря использованию собственных или заемных средств. Учитывая, что на их плечах также лежит большая социальная нагрузка в регионах присутствия, такая ситуация заставила их мобилизовать все ресурсы для бесперебойного обеспечения жителей Дальневосточного федерального округа отливом.

От себя отметим, что именно в таких кризисных ситуациях проявляется принципиальная разница между независимыми и сетевыми АЗС, за которыми стоит крупная компания. Первые при уходе рентабельности в нулевую зону просто сворачивают свою деятельность, сетевые же осознают всю ответственность и продолжают работать, покрывая убытки за счет собственных ресурсов. При этом, как показывает развитие событий в последние месяцы, вместо благодарности получают совершенно необъективную критику со стороны различных ассоциаций и топливных союзов, лоббирующих интересы не простого населения, а бизнес- единиц, которые их содержат. 

Возвращаясь к Дальнему Востоку. Один из местных топливных союзов посетовал, что нужно продавать все производимые топливные продукты внутри страны. Это позволит решить проблему дефицита топлива и стабилизировать цены. Упрёк был, в том числе, высказан Хабаровскому нефтеперерабатывающему заводу, входящему в Группу компаний ННК. Только все производимые им моторные топлива реализуются на территории ДФО, компания в принципе не является экспортером! А побороть нехватку топлива можно лишь расширением производственных мощностей - вкладывать инвестиции в строительство новых НПЗ. Но входит ли это в планы лоббистов? Увы, нет.

Жителям села Овсянка повезло - ННК оперативно приняла решение о возобновлении работы расположенной там АЗС, которая является социально значимым объектом - единственной в поселке. В случае ее закрытия местным жителям пришлось добираться до другой заправочной станции более 30 км. Остаётся только надеется, что Группа компаний ННК будет и в дальнейшем вести себя как социально ответственная компания, готовая нести дополнительную нагрузку во благо жителей Дальнего Востока.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

 

Автор:
Теги: топливо  ннк  дизель  АЗС  бензин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru