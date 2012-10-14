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Автомобилисты смогут сами выбирать цену ОСАГО
Автовладельцы смогут сами выбирать, купить ли полис ОСАГО, стоимость которого рассчитана по действующим тарифам, или страховку, цену которой определит страховая компания. В последнем случае покупатели смогут рассчитывать на повышенные выплаты. Такую реформу сейчас обсуждают в правительстве.
Как стало известно РБК daily, у первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА состоялось совещание, где обсуждалась тема либерализации тарифов ОСАГО. Речь идет о введении ценового коридора - установлении минимальной и максимальной цены полиса.
«Предлагалось несколько идей: либо сделать поэтапным введение коридора ОСАГО, либо предоставить возможность застрахованным выбирать - или ты платишь меньше за полис, но тогда меньше будет возмещение убытка, либо полис стоит дороже, но при несчастном случае выплата будет больше», - рассказал РБК daily замминистра финансов Алексей САВАТЮГИН. Автомобилист сможет купить полис по стандартному варианту (исходя из коэффициентов, устанавливаемых правительством) или выбрать страховку по тарифам, которые установит сам страховщик (в рамках коридора ОСАГО, который также установит правительство). «Мы взяли две недели, чтобы еще раз подумать и все очень внимательно подсчитать», - говорит замминистра.
Топ-менеджер одной из страховых компаний, участвовавший в совещании, подтвердил, что такой вариант, когда автомобилист сам будет выбирать, как ему платить за ОСАГО, обсуждался на совещании у Игоря Шувалова. По его словам, ОСАГО с хорошей защитой должно стоить дороже.
«Если наши клиенты получат возможность покупать полис с более высокой защитой при адекватном тарифе - это очень интересная идея», - говорит заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игорь ИВАНОВ. Вопрос только в том, каким будет ценовой коридор ОСАГО.
Сколько может стоить полис для автовладельцев, которые будут претендовать на повышенные выплаты при ДТП, чиновники пока сказать не могут. Летом прошлого года Минфин направил в правительство поправки в закон об ОСАГО, где предложил увеличить выплаты пострадавшим в ДТП со 160 тыс. до 500 тыс. рублей за причинение вреда жизни и здоровью и со 120 тыс. до 400 тыс. рублей - за вред имуществу. «Страховщик должен предложить обоснованные тарифы, тогда это будет востребовано», - комментирует заместитель гендиректора «Эксперт РА» Павел САМИЕВ.
В Российском союзе автостраховщиков будущую либерализацию тарифов ОСАГО пока не комментируют. Источник, близкий к союзу, сказал РБК daily, что у РСА «пока нет консолидированной позиции по этому вопросу». Однако не все опрошенные участники страхового рынка поддерживают Минфин. «Введение ценового коридора или диверсификация тарифов по ОСАГО - преждевременная мера, - считает глава «ВТБ-Страхования» Геннадий ГАЛЬПЕРИН. - Еще полностью не решены проблемы устойчивости отдельных участников рынка и демпинга».
Среди чиновников также нет единого мнения. В секретариате Игоря Шувалова РБК daily заявили, что первый вице-премьер дал поручение Минфину также проработать возможность поэтапного повышения выплат страхового покрытия.
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