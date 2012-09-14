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Медики будут проверять водителей… два раза в сутки
14 сентября, ZRPRESS. Российское правительство предлагает проводить медосмотр водителей два раза в… сутки. Правда, в данном случае речь идет только о профессионалах, которые перевозят пассажиров или опасные грузы. А вот автолюбителям решено сделать значительное послабление, передает «РГ».
Согласно новым требованиям к медосмотру, которые внесены на рассмотрение в Госдуму, водители, занимающиеся перевозкой пассажиров или опасных грузов, должны проходить медицинский осмотр не только перед выходом на линию, но и при возвращении на базу. Что касается шоферов грузовиков и прочей коммерческой техники, то они должны будут проходить медосмотр раз в два года (сейчас – раз в три года).
Но зато автолюбителям сделают послабление – медсправку надо будет получать лишь раз в пять лет. При этом показывать справку нужно будет по-прежнему лишь при смене водительского удостоверения (а это нужно делать раз в десять лет) или при возврате после лишения.
«У рядовых автомобилистов медицинские справки сотрудники ГИБДД и сейчас проверяют только при получении или замене водительского удостоверения, а также при возврате водительского удостоверения после лишения права управления, - подтверждает референт ГУОБДД МВД России Дмитрий Лейбов. - Что же касается введения послерейсовых осмотров для водителей, перевозящих пассажиров или опасные грузы, то это, разумеется, правильная мера. Я на собственной практике сталкивался с водителем рейсового автобуса, который совершил ДТП с пострадавшим и при этом просто не держался на ногах... Выяснилось, что предрейсовый осмотр перед выходом на линию этот водитель проходил абсолютно трезвым, а уже ближе к завершению рабочего дня на конечной остановке выпил бутылку водки и снова отправился в рейс...».
«Золотой Рог».
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