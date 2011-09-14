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В Камчатском крае утвержден порядок получения таксистами разрешений на работу
14 Сентября 2011, 14:14 | Дальний Восток
В Камчатском крае принят закон № 624 от 31.08.2011, который регулирует отношения в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в крае.
Документ устанавливает требования, предъявляемые к юрлицам и ИП для получения ими разрешений, а также регламентирует порядок осуществления контроля за лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Камчатском крае
Автор: По сообщениям пресс-служб
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