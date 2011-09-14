В Камчатском крае утвержден порядок получения таксистами разрешений на работу

В Камчатском крае принят закон № 624 от 31.08.2011, который регулирует отношения в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в крае.

Документ устанавливает требования, предъявляемые к юрлицам и ИП для получения ими разрешений, а также регламентирует порядок осуществления контроля за лицами, осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Камчатском крае