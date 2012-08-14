Предложен новый вид наказания для водителей

14 августа, ZRPRESS. Водители-лихачи могут получить спецпредложение от Госдумы: если нет желания платить штрафы за нарушения правил, их позволят отработать. Точнее – заставят, пишет «РГ».

В Государственную Думу внесен законопроект, который добавляет новое наказание за неуплату административного штрафа - обязательные работы. Нарушителю, отказавшемуся расплатиться, предложат сделать что-нибудь полезное для общества в личное время. Скажем, покрасить городской забор. Или подмести двор. Список хороших дел будет утвержден дополнительно.

Массовой "клиентурой" для сбора административных штрафов как раз являются водители. Даже казалось бы безгрешный автомобилист нет-нет да и попадется на какой-нибудь мелочи. В конце концов все мы люди, все превышаем, хотя бы иногда.

Если предложение пройдет, у водителей появится возможность искупить трудом дорожную вину. При этом, в любом случае автомобилистам в будущем не стоит предлагать инспекторам хрестоматийное, мол, "давай договоримся на месте".

К примеру, полы на посту помыть или стекла на патрульной машине почистить. Нет, все не то. Сначала человеку все-таки выпишут штраф. Или - отправят его дело в суд.

Дальше у нарушителя будет месяц, чтобы расплатиться: именно столько времени дает закон на выплату административного штрафа. Работа - подождет. Но если государство денег от человека так и не дождется, его накажут за неуплату.

Назначать такое наказание должен, естественно, суд. Проект предлагает ввести до 50 часов обязательных работ за просрочку штрафа. Трудиться придется вечерами: по два часа. В неделю должно набежать не менее 12 часов отработки.

Если человек хочет отбыть трудовую повинность быстрей, с его согласия "трудодень" могут продлить до 4 часов. Фронт работ должны нарезать местные власти, а контролировать трудящихся нарушителей будут судебные приставы.

Сегодня закон предусматривает за просрочку административного штрафа наказание рублей (штраф в двойном размере от предыдущего) или арест до 15 суток. По данным Федеральной службы судебных приставов России, за полгода за неуплату административного штрафа в срок было привлечено к административной ответственности свыше 75 тысяч человек. Из них более 16,5 тысяч граждан отправились под арест. Для сравнения: за весь прошлый год административный арест получили около 21 тысячи неплательщиков, проходивших по линии судебных приставов. То есть пошел рост таких арестантов. Но ведь их энергию можно использовать и в мирных целях.

Обычно за мелкий должок, скажем, 100 - 200 штрафных рублей, суды назначают сутки-двое ареста. Но есть отпетые неплательщики, на которых буквально висят гроздья штрафов. Таким приходится сидеть дольше. Например, в Новгородской области не так давно получит 13 суток ареста 19-летний житель города Чудово, у которого накопилось около десятка штрафов. Его не раз ловили за нарушение скоростного режима, наличие "тонировки" на стеклах автомобиля, непристегнутый ремень безопасности и т. д. Он не платил, и опять попадался на том же самом. В итоге попал в полицейский спецприемник. Исправит ли короткая неволя человека? Возможно, кого-то ночи в полицейском спецприемнике отрезвят. Но все же труд, как считают некоторые мыслители, облагораживает гораздо сильней. В советских школах нас учили, что он когда-то вообще сделал человека человеком. Может, сработает и на этот раз? И тогда на дорогах прибавится людей новой породы - "водитель-разумный".

По данным МВД России, ежегодно органами ГИБДД возбуждается более 50 миллионов административных дел по фактам нарушений правил дорожного движения. Какие-то дела рассматривают в ГАИ, какие-то направляются в суд. Подавляющее большинство водительских нарушений - около 95 процентов заканчиваются штрафом. А лишить прав или назначить административный арест может только суд. Поэтому процент наказаний водителей рублем у людей в мантиях поменьше. Как бы то ни было, каждое пятое постановление о взыскании штрафа гражданами не исполняется. Видимо, многие живут по принципу "своя банковская бумажка - ближе к телу". Что ж, на деньгах свет клином не сошелся.

Напомним, обязательные работы, как вид наказания, появились у нас не так давно. Но до сих пор они были исключительно в Уголовном кодексе. По ряду преступлений работы на пользу общества стали прекрасной альтернативой не только тюрьме, но даже условному сроку. Бывает, вина человека не так велика, и тюрьмы было бы много. Однако и условный срок часто не заставлял осужденного прочувствовать и прослезиться. Многие воспринимали условное наказание, как прощение, и на своих ошибках не учились. В таких случаях резонно предположить: если не доходит через голову, дойдет через мозолистые руки. Через руки и ноги - вернее.

Система хорошо себя зарекомендовала. В прошлом году суды приговорили к обязательным работам 90 тысяч осужденных. Контролируют таких арестантов уголовно-исполнительные инспекции ФСИН.

Однако правоведы давно говорили, что обязательные работы могли бы вполне пригодиться и в Кодексе об административных правонарушениях. Не исключено, в будущем появятся новые инициативы, предлагающие прописать обязательные работы в другие статьи КОАП. Например, как вариант наказания за превышение скорости, выезда на встречную полосу или что-то еще. У судьи тогда будет выбор, а у водителя - надежда. Мол, лучше плохо работать, чем хорошо сидеть. Контролировать административное трудовое наказание будут уже судебные приставы.

«Золотой Рог».