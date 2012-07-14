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Госдума отменила техосмотр для добросовестных автовладельцев
Принятый закон устанавливает, что владельцам автомобилей, которые регулярно проходят техническое обслуживание в сертифицированных автоцентрах, не надо будет получать талона технического осмотра. Таким автовладельцам будет достаточно иметь карту прохождения технического обслуживания в сертифицированных центрах.
Законодатели таким образом освободили добросовестных автовладельцев, которые регулярно проходят техническое обслуживание, от необходимости проходить дублирующую проверку технического состояния своих машин.
С 1 января 2012 года вступил в силу новый закон о техосмотре, который фактически отменил государственный ТО и передал эту процедуру в руки коммерческих предприятий. Однако практика показала, что при применении закона возникли многочисленные сложности, пишет РИА Новости .
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