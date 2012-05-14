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Ответственность водителей за причинение вреда здоровью человека планируют ужесточить
14 Мая 2012, 01:18 | Дальний Восток
12 мая, ZRPRESS. Госдума рассмотрит законопроект № 67439-6, ужесточающий ответственность за причинение по неосторожности средней тяжести вреда здоровью человека, наступившее вследствие нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения.
Законопроект предусматривает увеличение размеров штрафов, налагаемых на правонарушителей от двух тысяч пятисот до четырех тысяч рублей, а также увеличение срока лишения права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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