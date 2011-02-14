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В России расширяются продажи китайских автомобилей
В 2007 г. на российском рынке начнутся продажи двух новых моделей китайской марки Great Wall, говорится в официальном сообщении компании "Ирито", дистрибьютора Great Wall в РФ, сообщает www.autonews.ru.
Это дизельная версия внедорожника Hover и полностью новый для нашего рынка пикап Great Wall Wingle. Оба автомобиля будут оснащены 2,8-литровым турбомотором мощностью 94 л.с., развивающим максимальный крутящий момент в 225 Нм, и 5-ступенчатой механической трансмиссией.
Новые автомобили уже сертифицированы для российского рынка. Первые образцы появятся в салонах дилеров уже в апреле, продажа авто в Кривом Роге начнется в мае, а полномасштабные продажи стартуют в июне.
За 2006 г. компания Great Wall реализовала 45 980 пикапов различных моделей, заняв первое место на рынке Китая, также было продано 40 062 внедорожника, что помогло Great Wall стать лидером и в сегменте SUV. При этом Hover стал самым популярным внедорожником Китая, за год было реализовано 28 979 автомобилей этой модели.
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