Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда

Средняя выплата по ОСАГО в Москве - 68 тысяч рублей, а в Приморском крае - более 100 тысяч рублей

Страховые компании обязаны подавать заявления в правоохранительные органы на выявленных мошенников, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это утверждает решение пленума Верховного суда, пишет "РГ". Дело в том, что даже сегодня страховщики, выиграв дело в суде у мошенника, предпочитают с ним не связываться. Например, случилась авария. Пострадавший водитель утверждает, что его визави "весь борт ему прочертил и снес бампер". Однако, как в дальнейшем выясняется, виновник действительно совершил столкновение. Но помятая дверь и царапины на заднем крыле к этой аварии не относятся. Поэтому суд выносит решение в пользу страховщика. Ему не требуется доплачивать за повреждения, которые не были причинены в этом ДТП.

Невооруженным взглядом видно, что в данном случае пострадавший автовладелец или его представитель хотели нажиться на аварии. То есть получить возмещение за те повреждения, которые к этой аварии не относятся. И что происходит дальше?

А ничего. Страховая компания довольна тем, что ей не надо платить сверх того, что уже заплачено. А то, что подобные действия со стороны страхователя расцениваются как мошенничество, ее уже не беспокоит.

По мнению компании, раз вопрос решен, то и незачем его заново поднимать.

В этой ситуации у компании на руках все доказательства того, что автовладелец или его представитель хотели получить незаконное вознаграждение. Страховая компания отстояла права на то, чтобы его не выплачивать. Однако забыла о том, что при выявленных на суде обстоятельствах ей необходимо передать материалы правоохранительным органам. Например, в МВД или в прокуратуру для возбуждения дела по факту страхового мошенничества.

В постановлении пленума Верховного суда, которое было вынесено 30 ноября этого года, сказано, что страховым мошенничеством, считается даже покушение на получение незаконного страхового возмещения.

В решении пленума Верховного суда сказано, что сегодня страховщики, даже выиграв в суде дело у мошенника, дальше предпочитают с ним не связываться

Например, берем тот же случай. Пострадавший требует через суд компенсировать ему ремонт или замену агрегатов, которые, по мнению страховщика,в данной аварии никак не пострадали. Суд встает на сторону страховой компании.

Дело решено в ее пользу. Пострадавшему компенсировали ущерб только поврежденных в ДТП деталей.

Заместитель Генерального прокурора Юрий Гулягин спрашивает: а почему после такого решения суда компания не обратилась в правоохранительные органы для возбуждения дела о мошенничестве? Компания ответила, что считает подобные действия бессмысленными. Все равно никто и ничего не возбуждает.

Однако подобная позиция возмутила заместителя Генерального прокурора. Если никто не будет подавать жалоб, не будет предоставлять сведений, то каким образом можно будет бороться с таким мошенничеством?

За полгода только 15 обращений из страховых компаний поступило в Генеральную прокуратуру. Только по одному из них было возбуждено уголовное дело. Остальные - в стадии проверки.

Согласно новому решению пленума Верховного суда, виновным в страховом мошенничестве может быть признан не только автовладелец, но и его представитель, например, в суде.

При этом вина в мошенничестве может коснуться того, кто попытался завысить сумму страхового возмещения. Предоставил не те документы. А может, вообще сфабриковал ДТП.

В Новосибирске, например, рассказали о случае, когда задержали мошенников, у которых в гараже лежали крылья и бамперы от различных машин с надписями о дате и времени аварии. Тут мошенники работали по полной программе.

По данным РСА, Дальний Восток является проблемным регионом в части страховых мошенничеств. Регионы «красной зоны» по убыточности страхового бизнеса - это Приморский и Камчатский край, Амурская область, там множество посредников и автоюристов-мошенников. В «желтой зоне» находятся Хабаровский край и Еврейская автономная область.

Для местных страховщиков - это самый настоящий кошмар, который можно представить. Дело в том, что количество автомобилей в этом регионе вполне сравнимо с количество автомобилей в Москве. Но вот беда: если средняя страховая выплата по ОСАГО в Москве равна 68 тысячам рублей, то в Приморье это уже более 100 тысяч рублей. Притом что средняя страховая выплата по ОСАГО в стране - это около 78 тысяч рублей.

Но, как выяснилось на совещании правоохранительных органов, пока никто из "обиженных" не спешит истребовать свои деньги и наказывать виновных.

По словам заместителя Генерального прокурора Юрия Гулягина, тема страхового мошенничества - это новая тема. Требуется очень внимательно разобраться в тех делах, по которым уже вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.

Как рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, страховщики предпочитают договариваться с мошенниками. То есть вы не выставляете судебных исков, а мы вам не переплачиваем.

Однако заместитель Генерального прокурора, услышав о такой практике, а также о новом постановлении пленума Верховного суда, потребовал поступать так, как велит Верховный суд. Если в суде доказано, что есть факт страхового мошенничества, то страховая компания обязана завить об этом правоохранительным органам.