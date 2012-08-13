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Сдавать на водительские права станет еще сложнее
13 августа, ZRPRESS. ГИБДД усложнит сдачу водительских экзаменов правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Проект приказа "Об утверждении Административного регламента предоставления МВД РФ государственной услуги по приему квалификационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений" был опубликован на сайте МВД в пятницу, 10 августа. Приказ будет введен в действие с 1 февраля 2013 года.
Время сдачи экзаменов сократится с 4-5 часов до 3,5 часа (в случае успешной сдачи экзамена с первого раза), однако количество тестов увеличится, а ошибок можно будет допустить меньше, сообщает портал Lenta.Ru. Согласно новым правилам, при ответе на вопросы теоретического экзаменабудущий водитель за каждую ошибку должен будет ответить на пять дополнительных вопросов. В настоящее время разрешается делать в общей сложности две ошибки.
При сдаче практической части экзамена обязательных элементов будет четыре, а не пять, как раньше. Но если ранее инспектор назначал водителю три упражнения из пяти возможных, то теперь экзаменующийся должен будет выполнить все четыре обязательных упражнения: "остановка и начало движения на подъеме", "параллельная парковка задним ходом", "поворот на 90 градусов" и "разворот и парковка". Отметим, что это правило будет действовать при сдаче экзаменов на управление транспортными средствами категорий "В", "С", "D". При сдаче экзаменов на управление транспортными средствами других категорий набор упражнений другой.
После вступления приказа в силу автошколы не будут участвовать в организации сдачи экзаменов, что рассматривается авторами регламента как мера борьбы с коррупционной связью между инспекторами и автошколами.
Усложнение водительского экзамена связано с ростом аварийности среди новичков, отмечает "Коммерсантъ". За 2011 год количество погибших в ДТП с участием водителей-новичков выросло на 11 процентов (достигнув 27 тысяч человек). По данным ГИБДД, в 2010 году водительские удостоверения получили 2,2 миллиона человек, а в 2011 году - 2,1 миллиона человек. Наибольшее количество желающих сдать на права за последние десять лет пришлось на 2009 год - число обращений составило 9,82 миллиона.
«Золотой Рог».
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