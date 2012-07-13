Задержанные пьяные за рулем смогут откупиться

ВЛАДИВОСТОК, 13 июля, ZRPRESS. Депутаты дифференцируют наказание для нетрезвых водителей

В Госдуме стартовала работа над поправками, дифференцирующими наказание для нетрезвых водителей. Об этом заявил первый заместитель председателя думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.

По словам депутата, предстоящей осенью, когда вступят в силу поправки, разрешающие до 0,3 промилле алкоголя за рулем, будет внесен соответствующий законопроект.

По предварительной информации, речь идет о том, чтобы за 0,3-0,7 промилле (легкая степень опьянения — два бокала пива) штрафовать на 20 тыс. руб. и лишать прав на год. За обнаруженный алкоголь в размере 0,7-1,5 промилле предусматривается штраф 50 тыс. руб. и лишение на два года. За 1,5-2,5 промилле - штраф 100 тыс. руб. и лишение прав на три года. При сильном опьянении, когда концентрация алкоголя доходит до 2,5-3 промилле, российские парламентарии намерены штрафовать автомобилистов на 200 тыс. руб, а также лишать прав сроком до пяти лет.

На сегодняшний день водителей с превышением уровня алкоголя в крови наказывают лишением прав от полутора до двух лет и на три года при повторном нарушении. При этом штрафы действующим законодательством не предусмотрены вообще.

В прошлом году Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост главы государства, заявил, что наша страна пока не готова к тому, чтобы разрешить водителям минимальную дозу алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе.

«Россия пока не созрела для разрешения употребления даже минимума алкоголя за рулем», - пояснил глава государства. Собственно, тем самым Медведев подтвердил свою прежнюю позицию. Пусть автомобилисты обижаются на меня, но я считаю, что этого делать пока нельзя», - подчеркнул Медведев. По мнению президента, всевозможные безалкогольные напитки никогда ничего не будут показывать на алкотестерах. «Что будет показывать что-то на кефир - это чушь», - уверен Дмитрий Медведев.

Эта тема вновь стала актуальна после того, как стало известно о том, что законопроект, возвращающий разрешенную дозу алкоголя в крови и одновременно ужесточающий наказание за превышение этой самой дозы, может быть внесен в Государственную думу уже в самое ближайшее время. Кроме того, проект предлагает пожизненно лишать пьяных водителей прав. Главной идеей проекта является возвращение так называемых «разрешенных промилле» - небольшой дозы алкоголя, которая не ведет к наказанию. На сегодняшний день любая доза, отличная от нуля, запрещена.

«Я выступаю за возвращение значения 0,3 промилле. Это значение элементарной погрешности, которое не имеет ничего общего с состоянием опьянения», - заявил Лысаков, отметив при этом, что никто не собирается отменять «сухой закон» на дорогах. «Глупо полагать, что можно будет пить и садиться за руль», - подчеркнул депутат. Лысаков сослался на тот факт, что в человеческом организме может содержаться так называемый «фоновый алкоголь», который составляет 0,1-0,2 промилле. При этом следует учитывать и возможную погрешность алкотестеров, используемых автоинспекторами.

Ранее Главный нарколог Минздравсоцразвития России Евгений Брюн порекомендовал автомобилистам всегда иметь при себе алкометр. При этом он в очередной раз призвал граждан не садиться за руль после употребления спиртных напитков.

«Пока основные участники дорожного движения не настолько зрелые и ответственные люди, чтобы разрешать им некоторую норму алкоголя. Имейте свой алкометр. Это поможет и при общении с сотрудником ГИБДД. Замерьте, если есть промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе - не садитесь за руль», - заявил Евгений Брюн. По его мнению, за рулем нельзя употреблять алкоголь. «Мы придерживаемся той точки зрения, что должен быть ноль (промилле), что пить нельзя за рулем. Так как мы не можем спрогнозировать, как алкоголь в зависимости от времени суток, психоэмоционального состояния человека подействует», - заявил главный нарколог России.

По его данным, от 30 до 40% населения России злоупотребляют алкоголем. «От 30 до 40% населения РФ злоупотребляют алкоголем. Это колоссальная цифра, в основном это люди не из больших городов, как Москва, где можно себя реализовать. В Москве есть тенденция к снижению употребления алкоголя», - пояснил Брюн. Он также отметил, что в российской столице за последние 10 лет количество больных алкоголизмом снизилось не менее, чем на 20%, пишет Gudok.ru.

По словам эксперта, 2% населения страдают алкоголизмом с психическим расстройством, и еще 10% страдают алкоголизмом с соматическими расстройствами. «У нас 1,7 миллионов зарегистрированных больных алкоголизмом и 1,3 миллиона незарегистрированных, скрывают это», - сообщил Брюн.