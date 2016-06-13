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Обнаружено кладбище элитных авто (фото)
В окрестностях города Ченду, что в Китае, обнаружена большая парковка, вмещающая около 200 автомобилей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Казалось бы, ничего необычного, но все эти автомобили давно брошены своими хозяевами. Среди них есть и очень дорогие модели, вроде нескольких Bentley, Mercedes-Benz и Land Rover. Некоторые машины поросли сорняками, хотя они все еще в очень хорошем состоянии.
Эта парковка среди местных жителей известна как "парковка тиранов" из-за огромной общей стоимости этих авто. Дело в том, что все эти машины - "зомби", они брошены здесь просто потому, что больше не нужны своим владельцам, но формально они все еще принадлежат им. Но есть одна особенность. Большинство машин, припаркованных здесь, являются участниками каких-либо уголовных дел, и не могут быть оформлены на новых владельцев, пока разбирательства продолжаются в судах.
Эти машины давно стали головной болью для местных властей, потому что они не знают, что с ними делать. Единицы были реализованы с помощью аукционов, но их место постепенно занимают все новые и новые машины.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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