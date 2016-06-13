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Обнаружено кладбище элитных авто (фото)

13 Июня 2016, 16:28 | Дальний Восток

В окрестностях города Ченду, что в Китае, обнаружена большая парковка, вмещающая около 200 автомобилей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Казалось бы, ничего необычного, но все эти автомобили давно брошены своими хозяевами. Среди них есть и очень дорогие модели, вроде нескольких Bentley, Mercedes-Benz и Land Rover. Некоторые машины поросли сорняками, хотя они все еще в очень хорошем состоянии.

Эта парковка среди местных жителей известна как "парковка тиранов" из-за огромной общей стоимости этих авто. Дело в том, что все эти машины - "зомби", они брошены здесь просто потому, что больше не нужны своим владельцам, но формально они все еще принадлежат им. Но есть одна особенность. Большинство машин, припаркованных здесь, являются участниками каких-либо уголовных дел, и не могут быть оформлены на новых владельцев, пока разбирательства продолжаются в судах.

Эти машины давно стали головной болью для местных властей, потому что они не знают, что с ними делать. Единицы были реализованы с помощью аукционов, но их место постепенно занимают все новые и новые машины.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

 

 

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Теги: утилизация  mercedes-benz  элитное авто  парковка  land rover  bentley  транспорт 



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Комментарии

  • Nim17:29, 13.06.2016#

    Нет у китайцев россейской смекалки. . .

  • Pupkin10:52, 16.06.2016#

    У них за смекалку Расстрел.

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