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Наперегонки с технологиями и… ветром

13 Июня 2011, 02:59 | Дальний Восток

На Женевском автосалоне в этом году был представлен новый гибридный хэтчбек гольф-класса от Lexus. Гибридная установка состоит из бензинового двигателя VVTi объёмом 1,8 л и электромотора, питающегося от никель-металлогидридных батарей. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10,4 с, что можно очень неплохо для гольф-класса, и демонстрирует завидную экономичность: в среднем расход топлива составляет 3,8 л на 100 км. Он рассматривается как основной конкурент BMW 1-й серии и Audi A3, хотя немецкие концерны пока ещё не выпустили на рынок гибридные машины в этом классе.

А Орасио ПАГАНИ - личность №1 в мире суперкаров – поставил перед собой экзотическую задачу – «реформировать ветер». Название для нового суперкара Пагани отыскал в Андах, и означает оно имя индейского бога Гуайра-тата, повелителя ветров. Вообще-то дизайн машины сложился у него года четыре назад, но, поскольку автоиндустрия тогда разразилась каскадом новых технологий, он всё время откладывал презентацию, стремясь задействовать их по максимуму. Автомобиль на 70% состоит из углепластиков, а собственная масса Huayra не превышает 1350 кг. Описывать дизайн Huayra не имеет смысла, его надо смаковать, рассматривая стилистические пируэты интерьера, где Пагани смешал обжигающий коктейль из ретро и хай-тека.

Новинка и в самом деле «реформирует» взаимоотношения с ветром. Активные закрылки интегрированы в поверхность кузова попарно спереди и сзади. На виражах выдвижные крылышки показываются лишь с одной стороны, прижимая к дорожному полотну только «внутренние» колёса. А задние закрылки одновременно играют роль воздушного тормоза, выдвигаясь строго перпендикулярно при резком замедлении хода.

Huayra присягает на верность ветрам и скорости. При этом одна мысль про машины Pagani способна вызвать в голове у ценителей суперкаров мощные завихрения... Цена: €1 млн.

Автор: Robb Report
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