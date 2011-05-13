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Техосмотр полностью не отменят
Государственная дума не намерена полностью отменять государственный техосмотр для транспортна, однако планирует его упростить. Председатель комитета Госдумы по транспорту Сергей Шишкарев из "Единой России" сообщил, что законопроект, регулирующий в том числе прохождение государственного техосмотра, Госдума может обсудить во втором чтении уже 17 мая, в третьем чтении 20 мая, Совет Федерации успеет обсудить 25 мая. Теоретически 1 июня президент может уже подписать закон. В любом случае пройти техосмотр по упрощенной схеме можно будет с 1 января 2012 года, когда вступает в силу закон.
Законопроект направлен на то, чтобы "максимально разбюрократизировать, упростить, создать конкурентный рынок услуг", но одновременно при конкуренции "не страдала безопасность, чтобы не поднимались цены", пишет Gudok.Ru.
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