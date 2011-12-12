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МЧС сделает полисы ОСАГО еще дороже

12 Декабря 2011, 01:50 | Дальний Восток

МЧС подготовило поправки к Закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". В министерстве считают, что автостраховщики должны не только заниматься сбором средств, но и оплачивать спасательные работы и лечение пострадавших в ДТП.

Как сообщил глава "чрезвычайщиков" Сергей Шойгу, соответствующие поправки уже готовы к внесению в Госдуму. Министр выразил надежду, что предложенные его ведомством изменения в закон об ОСАГО встретят поддержку у депутатов и их принятие не займет много времени.

По словам главы МЧС, сейчас спасатели выезжают на каждое третье дорожно-транспортное происшествие. "Это для нас новая работа, раньше мы ею не занимались", - подчеркнул министр. Он также напомнил, что ежегодно на дорогах России гибнут 30 тыс. человек. В феврале будущего года МЧС предполагает провести конференцию, чтобы обсудить, какие законодательные меры необходимо принять, чтобы помощь пострадавшим в разного рода катастрофах и чрезвычайных ситуациях оказывалась более эффективно.

Главный вопрос, который неизбежно возникает в этой связи у автовладельцев: как скажутся данные поправки в случае их утверждения на конечной цене страхового полиса? Очевидно, что стоимость ОСАГО вырастет, но насколько существенным будет это удорожание, пока неясно. Можно быть уверенным, что страховщики, жалующиеся в последнее время на серьезные финансовые проблемы своей отрасли, попытаются повысить страховые тарифы по максимуму.

Тем самым в очередной раз подтвердится убыточность ОСАГО для автовладельцев. Сегодня большинство водителей воспринимают полис автогражданки лишь как пропуск для "бесплатного" проезда мимо инспекторов ГИБДД. На собственном опыте они убедились, что в случае несерьезного ДТП обращаться в страховую компанию за возмещением бессмысленно. Дело в том, что при продлении договора ОСАГО применяется так называемый коэффициент "бонус-малус" (КБМ), определяющий стоимость полиса ОСАГО на следующий год в зависимости от качества езды его владельца в предыдущих периодах. Из-за этого коэффициента при одной аварии в год, по которой страховая компания выплатит порядка $300, автовладелец в последующие годы отдаст компании больше, чем ему выплатили за ДТП.

Автор: "Утро.Ru"
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