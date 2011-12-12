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ОСАГО: Оформляй, но проверяй!
Во Владивостоке работают около десяти компаний, занимающихся технической экспертизой транспортных средств. С экспертными бюро страховщики имеют право заключать договоры о сотрудничестве. "Так нам удобнее с ними работать. И нашим клиентам это удобно - не нужно самим искать экспертов", - говорит эксперт-оценщик одной из страховых компаний. Но наличие у страховщика подобного договора не означает, что потерпевший может проводить экспертизу только в указанных страховщиком компаниях.
По закону независимую экспертизу должен проводить эксперт-техник. Фактически, несмотря на то, что закон об ОСАГО действует уже два года, первые эксперты-техники были обучены совсем недавно, в специальный реестр до сих пор не внесены, и приступить к работе не могут. В такой ситуации страховщик может либо отказаться от работы по ОСАГО, пока вся нормативная база не будет отработана, либо попытаться найти адекватную замену тому, чего пока не хватает. На сегодня статус независимых оценщиков обеспечивает как квалификацию, так и соблюдение принципа независимости для проведения экспертизы.
Сейчас в роли экспертов-техников выступают независимые оценщики и фирмы, специализирующиеся на независимой оценке. Для работы компании по данному направлению достаточно одного оценщика с лицензией, который будет подписывать акт экспертизы или сам будет его составлять. В этой же компании работают эксперты, которые занимаются осмотром поврежденного автомобиля. К ним тоже есть определенные требования: высшее или среднее специальное образование, но при наличии практики работы в автосервисе (5 лет), знание устройства ТС, плюс умение работать с документами. Лицензия эксперту не нужна. Главным гарантом качества акта ущерба выступает лицензия оценщика.
Некоторые страховщики пошли другим путем и в отсутствии экспертов-техников стали проводить экспертизы собственными силами: "В центрах урегулирования убытков системы "Росгосстрах" работают специалисты, постоянно обновляющие свой опыт и технические возможности для полноценной оценки ущерба, полученного транспортным средством при ДТП. Сегодня мы можем обрабатывать 90% всех обращений самостоятельно, фактически 80 - 84% потерпевших в ДТП уже пользуются нашей услугой. Это разумно, поскольку оценка производится быстрее, на месте обращения и бесплатно, то есть за счет страховой компании. Система урегулирования убытков "Росгосстраха" ориентирована на массового клиента, и поэтому допускать необоснованные занижения - себе дороже: претензии, судебные разбирательства и т. д. А платить, глядя только на печать независимых экспертов, - это транжирить страховые резервы", - рассказывает начальник отдела урегулирования убытков Приморского филиала компании "Росгосстрах" Юрий МЫЗГИН. Такой подход, между прочим, нарушает принцип независимости экспертизы.
Есть страховщики, которые во внесудебном порядке устанавливают вину участника ДТП и предлагают свои варианты выплаты в зависимости от степени вины человека.
"Когда к нам обращается потерпевший, мы осматриваем его автомобиль обязательно в присутствии второго участника ДТП, которого приглашает заказчик - извещает по телефону, либо высылает телеграмму с уведомлением. Если и тогда второй участник не приходит, осматриваем без него", - рассказывает эксперт автоэкспертного бюро "Компетент-5" Светлана КЛОЧАНОВА.
Для подготовки акта экспертизы специалисты используют специальные компьютерные программы (для японских и европейских автомобилей используется программа "Auto Expert 4.5", для отечественных -"Намисервис 2"), нормативные акты, специально разработанные правила, справочники и т. п.
Оплачивает экспертизу потерпевший, страховая компания должна включить эти расходы в состав убытков, подлежащих возмещению. Поэтому стоимость экспертного заключения в 500-3,5 тыс. руб. в зависимости от количества повреждений не будет волновать потерпевшего при наилучшем раскладе.
"Часто возникают вопросы, как рассчитывается размер ущерба, - пояснила Светлана Клочанова. - Есть два способа расчета стоимости детали. Мы отслеживаем весь рынок новых и бывших в употреблении автозапчастей в Приморье. Если будет куплена новая деталь, тогда из ее средней стоимости высчитывается амортизационный износ, который зависит от пробега и года выпуска поврежденного автомобиля. Если считать каждую деталь по цене новой запчасти, то это будет уже обновление автомобиля за счет страховой компании. Если будет покупаться деталь, бывшая в употреблении, то амортизационный износ не вычитывается. К каждой машине индивидуальный подход".
Эксперты свидетельствуют, что стоимость восстановительных работ автомобиля довольно часто превышает установленную законом сумму в 120 тыс. руб. - это максимум, который оплатит страховщик. Остальное должен платить виновник ДТП. Поэтому в его интересах присутствовать при осмотре автомобиля.
На проведение экспертизы может уйти от 1 до 7 дней в зависимости от количества повреждений. Чаще в течение дня человек уже получает экспертное заключение в 2-х экземплярах на руки.
От эксперта вы получите смету восстановительного ремонта, которая является для страховщика основанием для выплаты страхового возмещения в указанном в смете размере. Но это еще не все. Когда вы приедете на СТО и машину разберут специалисты, есть вероятность, что обнаружатся так называемые скрытые дефекты, которые невозможно увидеть при внешнем осмотре. Тогда вызывайте представителя страховщика, который, убедившись в наличии скрытых дефектов, подпишет соответствующий акт. В противном случае страховщик может не принять к оплате стоимость дополнительных работ.
В случае несогласия с выводами экспертизы потерпевший может организовать проведение повторной экспертизы с привлечением другого эксперта-техника или эксперта-оценщика.
P.S. Автор выражает признательность за помощь в подготовке материала вице-президенту "Компании содействия региональному процветанию" Владимиру Гриценко, который на протяжении 25 лет возглавлял дальневосточный филиал одной из крупнейших страховых компаний.
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