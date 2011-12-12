www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Страхование
Распечатать

ОСАГО сделают "долгоиграющим"

12 Декабря 2011, 01:51 | Дальний Восток

Во Владивостоке отменяется краткосрочное страхование автомобильных средств. Как сообщили в "Страховой компании правоохранительных органов", полис "автогражданки" теперь будет выдаваться сроком не менее чем на год. Раньше время действия страхового продукта на движущееся имущество могло составлять 15 суток.

Этой возможностью пользовались приморские "авточелноки", занимающиеся "серым" импортом автомобилей из Японии. Теперь для постановки автомобиля на учет в городском ГИБДД необходима долгосрочная автостраховка, даже если владелец продаст иномарку через два дня и больше ее никогда не увидит.

Кстати, на этой неделе в Госдуму должен поступить очередной вариант правок в закон об ОСАГО. Международная конфедерация обществ прав потребителей (КонфОП) намеревается предложить правительству и Госдуме отпустить тарифы на обязательную "автогражданку" или установить только максимально допустимые ставки. Об этом сообщает RBC daily.

Таким образом, правительство оставит за собой право устанавливать верхний уровень стоимости полиса, но страховщики получат возможность эти тарифы "сбивать", предоставляя своим клиентам скидки в размере до 40%.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru