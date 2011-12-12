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ОСАГО сделают "долгоиграющим"
Во Владивостоке отменяется краткосрочное страхование автомобильных средств. Как сообщили в "Страховой компании правоохранительных органов", полис "автогражданки" теперь будет выдаваться сроком не менее чем на год. Раньше время действия страхового продукта на движущееся имущество могло составлять 15 суток.
Этой возможностью пользовались приморские "авточелноки", занимающиеся "серым" импортом автомобилей из Японии. Теперь для постановки автомобиля на учет в городском ГИБДД необходима долгосрочная автостраховка, даже если владелец продаст иномарку через два дня и больше ее никогда не увидит.
Кстати, на этой неделе в Госдуму должен поступить очередной вариант правок в закон об ОСАГО. Международная конфедерация обществ прав потребителей (КонфОП) намеревается предложить правительству и Госдуме отпустить тарифы на обязательную "автогражданку" или установить только максимально допустимые ставки. Об этом сообщает RBC daily.
Таким образом, правительство оставит за собой право устанавливать верхний уровень стоимости полиса, но страховщики получат возможность эти тарифы "сбивать", предоставляя своим клиентам скидки в размере до 40%.
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