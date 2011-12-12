Полисы ОСАГО могут подорожать

Несколько десятков страховых компаний может обанкротиться, если не пересмотреть тарифную политику по "автогражданке". Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной законопроекту об увеличении тарифов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщил первый заместитель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Валерий ГРЕБЕННИКОВ.

По его мнению, если не увеличить тарифы на ОСАГО, убытки страховщиков превысят объем взносов, что грозит массовым банкротством компаний и кризисом на страховом рынке. Валерий Гребенников предлагает увеличить базовую часть тарифов по ОСАГО примерно на 20%. По его мнению, в этом есть необходимость, поскольку действующие базовые ставки тарифов по ОСАГО и корректирующие коэффициенты к ним были установлены правительством в мае 2003 г. На сегодняшний день их на 20-25% покрыла инфляция.

"Таким образом, убыточность ОСАГО составляет 77%, а в некоторых регионах эта цифра приближается к 90%", - заявил в ходе пресс-конференции автор законопроекта.

Напомним, в начале мая глава Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Илья ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ рассказал, что сохранение в течение четырех лет размеров тарифов на ОСАГО может поставить на грань банкротства 90% страховщиков. Кроме того, по мнению главы службы, практика проведения обязательной "автогражданки" показала, что тарифы на этот вид страхования занижены для некоторых видов транспорта и в отдельных регионах.

Также он сообщил, что в первом квартале 2005 г. произошел резкий скачок предъявленных требований по возмещению вреда по ОСАГО. "По итогам первого квартала 2005 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года всплеск исков составил 210%", - отметил депутат. Присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Дмитрий ГРИШАНКОВ поддержал идею повышения тарифов на ОСАГО. Он считает, что если этого сейчас не сделать, рынок может прийти к тому, что несколько десятков страховых компаний выйдет на грань банкротства.

Вместе с тем автор нового закона считает, что новая версия сможет обеспечить большими гарантиями и страхователей. "Этот законопроект служит не для наполнения "карманов" страховых компаний, но имеет социальную функцию", - заявил г-н Гребенников. Согласно новой версии закона, страхователь сможет претендовать на получение компенсационных выплат неограниченный срок, в то время как сейчас на получение страховых выплат отводится лишь два года. Кроме этого, предполагается увеличение размеров компенсаций по искам о возмещении за причиненный вред здоровью или имуществу.

Правда, уже сейчас юристы высказываются отрицательно относительно законопроекта Валерия Гребенникова. Эксперты намекают на то, что повышение тарифов вызвано желанием страховых компаний "заработать", а заявления о возможном банкротстве крайне преувеличены.

"ФССН собирается отнять лицензии у большинства средних и мелких страховых компаний, - рассказал аналитик региональной страховой компании на правах анонимности. - Поэтому разговоры о возможном банкротстве явно преувеличены. Службы найдут способ, чтобы приостановить, а затем и отозвать лицензии у тех игроков, которые по планам должны уйти с рынка. В то же время повышение тарифов на полисы ОСАГО крайне выгодно крупным страховщикам. К тому моменту, когда мелкие компании будут уходить с рынка, крупные начнут получать прибыли за счет сокращения численности региональных страховщиков".

По мнению адвоката, партнера коллегии адвокатов "Барщевский и Партнеры" Владимира БУКАРЕВА, новый законопроект об ОСАГО может быть полезен страхователю только в том случае, если в нем будет прописан необходимый перечень документов, который пострадавший должен предъявить компании для получения компенсации. "В законопроекте должны быть прописаны все необходимые документы, иначе от повышения тарифов выиграют только страховые компании", - подытожил юрист.

Первый заместитель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Валерий Гребенников готов к тому, что закон со временем может претерпеть некоторые изменения. Кроме этого, он готов и к тому, что правительство не воспримет его положительно. "Не думаю, что он найдет отклик у правительства", - заявил он в ходе пресс-конференции. Это связано с тем, что депутат предлагает передать право установления тарифов нижней палате парламента (пока право установления тарифов принадлежит правительству). Но, скорее всего, его поддержат страховые компании, которые все-таки настаивают на том, что ОСАГО со временем становится все более убыточным. По оценкам Дмитрия Гришанкова из "Эксперт РА", порядок средней убыточности на конец 2004 г. составил две трети от всей суммы взносов. В 2005 г. убытки могут вырасти до трех четвертых.