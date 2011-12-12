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За отказ платить по ОСАГО страховщиков предлагают штрафовать
Депутат Государственной думы, лидер Движения автомобилистов России "ДАР" Виктор ПОХМЕЛКИН внес на рассмотрение парламента законопроект, устанавливающий административную ответственность страховых компаний и их должностных лиц за нарушения правил обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств.
"Обычной стала практика, когда страховщики необоснованно отказывают гражданам в страховых выплатах, нарушают сроки выплат, искусственно занижают размер подлежащего возмещению ущерба, причем никакой ответственности за это они не несут", - сказал депутат. Он отметил, что, сталкиваясь с подобными ситуациями, владельцы автотранспортных средств имеют лишь один реальный способ защиты - обращение в суд.
Виктор Похмелкин сообщил, что во внесенном им законопроекте предлагается наказывать страховщиков за неправомерный отказ или уклонение от осуществления страховой выплаты, занижение размера подлежащего возмещению вреда, несоблюдение установленного срока произведения страховой выплаты, а также за иные действия, направленные "на опустошение кармана автовладельца". Законопроектом предусматривает штраф для страховых организаций в размере от 400 до 500 МРОТ, а для их должностных лиц - от 40 до 50 МРОТ.
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