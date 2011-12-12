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Страховщики ответят рублем за посредников ОСАГО
Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) утвердил поправки к правилам профессиональной деятельности для страховщиков ОСАГО. По требованию ФАС динамика портфеля страховщика не будет влиять на количество выдаваемых РСА бланков. Сами же компании теперь будут отвечать за действия посредников.
Согласно новым изменениям страховщики будут нести финансовую ответственность за действия своих страховых посредников при продаже полисов ОСАГО по демпинговым ценам, то есть при нарушении структуры тарифа. Размер штрафов, которые вводятся с 1 декабря 2011 года, составит 50 тыс. рублей за каждый выявленный случай и 200 тыс. при повторном нарушении. Кроме того, предусмотрена процедура дисциплинарного оздоровления страховщика, то есть остановка выдачи полисов ОСАГО. Ранее за демпинг посредников при продаже полисов никто не отвечал, пояснили в РСА, пишет РБК daily.
Полисы выдаются в зависимости от группы риска, к которой причислена страховая компания. Первой из них полисы выдавались без ограничения, второй и третьей - столько полисов, сколько компании понадобилось годом ранее, плюс 30 и 20% соответственно. Четвертой - только для поддержания портфеля, компаниям пятой группы полисы не выдавались вообще. Однако если компания не наращивала свой портфель в последние годы, она автоматически попадала в четвертую группу - этот факт вызывал нарекания со стороны страховщиков, которые обратились с жалобой в ФАС.
Теперь динамика портфеля ОСАГО компании больше не будет влиять на отнесение страховщика к той или иной группе, оставлены такие показатели, как коэффициент убыточности, доля дебиторской задолженности, количество жалоб - всего десять критериев, пояснили в РСА. Союз будет более открытым для страховых компаний, сказал на пресс-конференции президент РСА Павел БУНИН. При отнесении компании к той или иной группе риска РСА ежеквартально будет публиковать свои расчеты на сайте.
Как пояснили в РСА, ФАС согласилась с союзом, оставив необходимость для компаний четвертой и пятой группы риска предоставлять для получения дополнительных бланков исключительно банковскую гарантию. Вторая и третья группы, как и раньше, могут использовать для получения дополнительных бланков как депозит, так и банковскую гарантию. В ФАС комментировать поправки в правила пока не стали, поскольку еще не получили окончательную версию документа.
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