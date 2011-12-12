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Появился полис, устраняющий недостатки ОСАГО

12 Декабря 2011, 01:48 | Дальний Восток

«Ингосстрах» предложил новый страховой продукт — «Честную гражданку». Он позволяет пострадавшему в ДТП вместо денежной выплаты по ОСАГО воспользоваться ремонтом своей машины на сумму до 125 тыс. руб. Износ автомобиля при оценке ущерба не учитывается.

Как сообщил АСН заместитель директора департамента поддержки розничного бизнеса «Ингосстраха» Игорь Александров, новый продукт представляет собой страхование транспортных средств, но только от одного риска — ДТП по вине другого лица. Ущерб возмещается только в случае, если установлены участники ДТП. При этом потерпевший обращается не к страховщику виновника аварии в рамках ОСАГО, а в «Ингосстрах» по полису «Честная гражданка».

Стоимость полиса «Честная гражданка» зависит от марки и возраста машины и варьируется от 1,8 тыс. до 6,5 тыс. р. На страхование принимаются легковые автомобили со сроком эксплуатации до 10 лет. Машины страхуются без осмотра.

Размер ущерба определяется по предоставленным станцией техобслуживания счетам или по калькуляции эксперта «Ингосстраха». В большинстве случаев убыток возмещается в натуральной форме. Однако при невозможности организации ремонта страховщик вправе возместить ущерб деньгами. Невозможность определяется страховой компанией. За ней же остается и право выбора станции техобслуживания.

По мнению заместителя гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, появление такого продукта у «Ингосстраха» (компании, предпочитающей страхование дорогих машин и автопарков юрлиц) свидетельствует о желании страховщика освоить новую ценовую нишу. Однако Игорь Иванов не уверен в счастливой судьбе «Честной гражданки». Во-первых, покрытие по этой программе ощутимо меньше, чем в полноценном автокаско. Во-вторых, «Честная гражданка» открывает простор для страхового мошенничества, полагает Игорь Иванов.

Иного мнения придерживается независимый страховой эксперт Дмитрий Маслов. Он считает, что продукт «Честная гражданка» — серьезный шаг вперед, поскольку он упрощает жизнь страхователям и снижает операционную нагрузку на страховую компанию. Кроме того, большинство страховых случаев укладывается в лимит 125 тыс. р. Однако, со временем могут проявиться и некоторые «подводные камни», полагает Дмитрий Маслов. Например, из-за выбора станции техобслуживания страховщиком страхователь может остаться недовольным качеством обслуживания.

Автор: "Агентство страховых новостей"
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