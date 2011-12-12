Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Появился полис, устраняющий недостатки ОСАГО
«Ингосстрах» предложил новый страховой продукт — «Честную гражданку». Он позволяет пострадавшему в ДТП вместо денежной выплаты по ОСАГО воспользоваться ремонтом своей машины на сумму до 125 тыс. руб. Износ автомобиля при оценке ущерба не учитывается.
Как сообщил АСН заместитель директора департамента поддержки розничного бизнеса «Ингосстраха» Игорь Александров, новый продукт представляет собой страхование транспортных средств, но только от одного риска — ДТП по вине другого лица. Ущерб возмещается только в случае, если установлены участники ДТП. При этом потерпевший обращается не к страховщику виновника аварии в рамках ОСАГО, а в «Ингосстрах» по полису «Честная гражданка».
Стоимость полиса «Честная гражданка» зависит от марки и возраста машины и варьируется от 1,8 тыс. до 6,5 тыс. р. На страхование принимаются легковые автомобили со сроком эксплуатации до 10 лет. Машины страхуются без осмотра.
Размер ущерба определяется по предоставленным станцией техобслуживания счетам или по калькуляции эксперта «Ингосстраха». В большинстве случаев убыток возмещается в натуральной форме. Однако при невозможности организации ремонта страховщик вправе возместить ущерб деньгами. Невозможность определяется страховой компанией. За ней же остается и право выбора станции техобслуживания.
По мнению заместителя гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, появление такого продукта у «Ингосстраха» (компании, предпочитающей страхование дорогих машин и автопарков юрлиц) свидетельствует о желании страховщика освоить новую ценовую нишу. Однако Игорь Иванов не уверен в счастливой судьбе «Честной гражданки». Во-первых, покрытие по этой программе ощутимо меньше, чем в полноценном автокаско. Во-вторых, «Честная гражданка» открывает простор для страхового мошенничества, полагает Игорь Иванов.
Иного мнения придерживается независимый страховой эксперт Дмитрий Маслов. Он считает, что продукт «Честная гражданка» — серьезный шаг вперед, поскольку он упрощает жизнь страхователям и снижает операционную нагрузку на страховую компанию. Кроме того, большинство страховых случаев укладывается в лимит 125 тыс. р. Однако, со временем могут проявиться и некоторые «подводные камни», полагает Дмитрий Маслов. Например, из-за выбора станции техобслуживания страховщиком страхователь может остаться недовольным качеством обслуживания.
Новости тематики
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Покупать фальшивые полисы ОСАГО готовы 20% автомобилистов на Камчатке
- Власти Камчатки требуют от страховщиков прекратить произвол с "автогражданкой"
- Камчатские автомобилисты жалуются на произвол страховых компаний
- В Амурской области страховая компания "Согласие" затягивает сроки выплат по КАСКО на месяцы
- ОСАГО станет ловушкой для автолюбителей
- Автомобилисты смогут сами выбирать цену ОСАГО
- В России придумали «ОСАГО для бедных»
- Водители будут диктовать условия страховщикам
Новости раздела
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
- Автомобилистам Сахалина компенсируют половину затрат при переходе на газ
- Автостраховые мошенники из Приморья дали повод для важного решения Верховного суда
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Ущерб от действий ОПГ автомошенников в Хабаровском крае составил 10 млн рублей
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года