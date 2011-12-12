ОСАГО подправят под техосмотр

Представители Минфина предлагают реформировать ОСАГО в связи с изменениями в порядке прохождения технического осмотра. По их мнению, страховые компании должны получить больше полномочий при выдаче полисов ОСАГО. В частности, им может быть предоставлено право отказать в выдаче данного полиса, если клиент не предоставляет документы о прохождении транспортного осмотра в технических центрах или срок действия талона ТО истекает в ближайшие полгода, пишет 711.ru.

Напомним, что по поручению Президента РФ Дмитрия Анатольевича МЕДВЕДЕВА Госдума в рекордно короткие сроки приняла нормативные акты, предусматривающие отмену процедуры техосмотра в органах Госавтоинспекции. Правда, контроль над состоянием транспортных средств останется, но его будут осуществлять независимые коммерческие структуры и страховые компании.

Для автоматизации всех процедур, связанных с прохождением технического осмотра и уменьшения влияния человеческого фактора, Министерство финансов планирует создать электронную систему учета документации. С помощью специальной программы страховые компании и станции технического обслуживания смогут обмениваться информацией, в том числе проверять сведения о наличии полисов ОСАГО и талонов ТО.

В проекте реформы, разработанной финансовым ведомством, расписан порядок взыскания убытков страховыми компаниями с фирм, которые будут проводить техосмотр. Общая идеология предложений такова: страховщик сможет взыскивать ущерб со структур, проводивших техосмотр, если авария произойдет из-за не выявленной технической неисправности.

А в конце августа в правительстве состоялось очень важное и знаковое совещание, после которого Минфину поручено проработать вопрос введения ценового коридора в тарифе ОСАГО. В рамках этого коридора страховщики смогут конкурировать друг с другом по цене полиса автогражданки.

В общем, давняя идея ФАС может обрести реальное воплощение. Вопрос теперь в том, в каком виде поправки в закон об ОСАГО подготовит Минфин. Возможность конкуренции по цене в ОСАГО - важнейшее событие для рынка. Сравнить его можно, пожалуй, с повышением базовой ставки тарифа, которого участники системы ОСАГО все никак не дождутся. Либерализация - новая страница в истории рынка ОСАГО.