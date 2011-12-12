ОСАГО плодит мошенников

Страховщики бьют тревогу: в России очень быстро растет количество страховых мошенничеств. Некоторые из опрошенных газетой "Бизнес" экспертов считают, что едва ли не каждый второй страховой случай в той или иной мере является обманом. И хотя большинство настроено менее пессимистично, средние оценки впечатляют: каждый пятый страховой случай связан с мошенничеством. Самые крупные потери страховые компании несут по автострахованию.

"С введением ОСАГО в разы возросло число «подстав» на дорогах, участились случаи покупки с рук поддельных полисов. Страдают не только страховщики. Немало случаев, когда запуганные страхователи прямо на дороге расплачивались с мошенниками, а потом пытались вернуть свои деньги через страховую компанию", - говорит Петр ХАРЧЕВНИКОВ, начальник отдела урегулирования убытков по ОСАГО СК "Согласие". По его словам, самый сложный вид мошенничества, который выявить почти невозможно, - это подкуп сотрудников ГИБДД, когда водитель явно виновен, но все документы говорят об обратном.

Накопленная страховщиками статистика свидетельствует о том, что проблема приобретает угрожающие масштабы. "В ряде регионов убыточность ОСАГО доходит до 100%",- заявил на днях генеральный директор СК МРСС Семен Акерман. Это значит, что страховщикам пришлось выплатить все, что они собрали в виде страховых премий.

"В нашей компании убыточность достигает предельного значения только в ряде филиалов. В городах-миллионниках убыточность в среднем составляет 50%, но она постоянно растет. И эта тенденция может быть связана с участившимися случаями мошенничеств", - считает Харчевников.

Опрошенные "Бизнесом" эксперты считают, что тот или иной вид обмана присутствует по крайней мере в 20% случаев. Это вынуждает страховщиков активизировать борьбу с мошенниками.

Одна из крупных страховых компаний в 2004 году возбудила более 230 уголовных дел. "Росгосстрах" только в московском регионе инициировал 70 дел, связанных с мошенничеством. "Но это лишь верхушка айсберга, реальный размер которого никто предсказать не возьмется",- говорит Александр ЯХНЕНКО, руководитель юридического департамента "Росгосстраха".

Проблема усугубляется тем, что, несмотря на то что закон об ОСАГО действует в России уже полтора года, страховщики так и не смогли создать централизованную информационную систему, которая позволит отслеживать подозрительные автомобили и их владельцев. Разговоры о том, что система вот-вот заработает, ведутся давно, но результаты нулевые. Конечно, страховщики собирают собственные базы данных по случаям мошенничества и обмениваются этими данными в случаях, если подозревают участие "организованной преступной группы".

По словам Ильи ОЛЕНИНА, руководителя управления автострахования группы "АльфаСтрахование", "периодически благодаря взаимодействию страховщиков выявляются случаи двойного страхования машин, оформления по утраченным или украденным паспортам". Однако пока не будет создана полноценная общероссийская система, выявить мошенников можно будет только случайно.