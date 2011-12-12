Техосмотр отдадут в руки страховщиков?

Проходить техосмотр по-старому можно будет еще два года после того, как новый закон вступит в силу.

На следующей неделе Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о техосмотре, который должен вступить в силу с уже 1 января 2012 года. Предполагается, что проверка машин останется обязательной. Но сама процедура изменится, а проводить осмотр вместо ГИБДД будут «частники». Как пояснили «Росбалту» в думском комитете по транспорту, на сегодняшний день обсуждается восемь вариантов, какие именно коммерческие структуры могли бы взять на себя эти функции.

Правда, решение вовсе не обязательно останется за депутатами. В правительстве РФ уже предложили передать техосмотр в руки страховщиков, участвующих в продаже полисов ОСАГО. Те в свою очередь могли бы доверить это дело автодилерам. В случае принятия этой поправки страховщики будут не только самостоятельно выбирать такие компании, но и инспектировать их работу в случае жалоб со стороны автомобилистов. При этом именно автодилеры будут компенсировать владельцам машины и третьим лицами ущерб, возникший по причине не выявленных во время техосмотра неисправностей. Если же речь идет о новом автомобиле, возмещать убыток придется производителю и автодилеру.

Впрочем, окончательно судьба этой поправки пока не известна. По словам вице-премьера Игоря Шувалова, работа над законопроектом будет завершена до конца недели, а 16 мая с вариантом начнет знакомиться президент Дмитрий Медведев. Напомним, именно ему принадлежит идея о полной отмене или существенному упрощению процедуры техосмотра.

«И если следовать указанию президента, то решение должно быть только одно – отменить», — заявил «Росбалту» лидер Движения автомобилистов Виктор Похмелкин. По мнению эксперта, техосмотр следует сохранить разве что за грузовым или общественным транспортом. «Но автовладельцы-физлица должны быть освобождены от такой обязанности», — убежден Похмелкин. По его словам, причина для такого радикального решения заключается в том, что сделать процедуру беспрепятственной все равно не удастся. «Будет либо очередь, либо взятки, либо высокие цены, и все равно взятки», — сказал Похмелкин.

Вместе с тем он затруднился оценить, насколько высоко взлетит цена на техосмотр, который будут проводить автодилеры или уполномоченные автосервисы с почасовой оплатой. «Но то, что цены вырастут – это точно, — продолжил эксперт. – И даже если будут введены верхние пределы стоимости процедуры в каждом регионе, это делу не поможет. Частники всегда придумают, как обойти планку. Например, будут навязывать дополнительные услуги в виде консультации, мойки или заезда на стоянку».

Впрочем, по словам депутата Госдумы от «Единой России» Александра Когана, проходить техосмотр по-старому можно будет еще два года после того, как новый закон вступит в силу. Согласно проекту, организации, аккредитованные ГИБДД, смогут продолжать свою работу до 1 января 2014 года. «За это время сразу будет понятно – оправдывает себя новая система или нет», — говорит депутат. Коган убежден, что автостраховщики в принципе не заинтересованы в плохом качестве техосмотра. «В конце концов, именно им придется оплачивать страховку в случае ДТП, произошедших в результате поломок, не выявленных в процессе техосмотра», — пояснил депутат.

С другой стороны, при прохождении проверки у автодилеров владельцы машин могут столкнуться с другой напастью – банальной «раскруткой на деньги» предприимчивыми сотрудниками работниками салонов, заметил он. «Любой менеджер или автослесарь уже сейчас заинтересованы в том, чтобы по максимуму раскрутить клиента, предъявив ему целую «простыню» якобы неисправностей. На деле их может и не быть. Но дабы не платить 10 тыс. за техосмотр, клиент предпочтет сунуть те же 4 тыс в карман автослесарю, и на том раскланяться», — пояснил Коган. Так что в случае передачи техосмотра автодилерам очереди на эту процедуру, конечно, уменьшатся, но вот денежные потоки просто перераспределятся от ГИБДД в сторону сервисов и автослесарей. Кошельки же владельцев машин, скорее всего, от таких решение не начнутся облегчаться на меньшие суммы.