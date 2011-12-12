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Законопроект о "вечном" договоре ОСАГО отклонен
12 Декабря 2011, 01:51 | Дальний Восток
Госдума на пленарном заседании в пятницу отклонила законопроект, устанавливающий бессрочные действия ОСАГО владельцев транспортных средств.
Как отметили на заседании , соответствующую поправку в закон нельзя принимать, так как срок действия договора является важным условием любого договора страхования. Кроме того, условия бессрочного страхования потребуют увеличения страховых тарифов, что приведет к росту первоначального страхового взноса для страхователей.
В соответствии с действующим законодательством срок действия договора ОСАГО составляет один год.
Автор: По материалам сети Интернет
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