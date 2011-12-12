Законопроект о "вечном" договоре ОСАГО отклонен

Госдума на пленарном заседании в пятницу отклонила законопроект, устанавливающий бессрочные действия ОСАГО владельцев транспортных средств.

Как отметили на заседании , соответствующую поправку в закон нельзя принимать, так как срок действия договора является важным условием любого договора страхования. Кроме того, условия бессрочного страхования потребуют увеличения страховых тарифов, что приведет к росту первоначального страхового взноса для страхователей.

В соответствии с действующим законодательством срок действия договора ОСАГО составляет один год.