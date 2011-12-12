Минфин предлагает кратное увеличение страховых выплат в ОСАГО

Минфин РФ опубликовал на своем сайте законопроект с поправками к закону об ОСАГО, в котором предлагается установить новые лимиты страховых выплат, в несколько раз превышающие действующие. Так, за ущерб жизни и здоровью пострадавшим в ДТП предусматривается выплата в размере 500 тыс. рублей вместо 160 тыс. согласно действующему законодательству. Лимит по имущественному вреду в ОСАГО установлен на уровне 400 тыс. рублей.

В законопроекте уточняется положение о получателях страховой выплаты и о порядке ее осуществления. Согласно новым правилам, 475 тыс. рублей получат лица, имеющие право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего, 25 тыс. рублей предназначено на возмещение расходов на погребение лицам, понесшим такие траты.

При этом в случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеет состоящий на иждивении умершего «родитель, супруг или другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет», говорится в документе. Этот порядок может применяться к людям, ухаживающим за взрослыми и детьми, если по заключению медицинских органов они нуждаются в постороннем уходе.