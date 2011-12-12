ОСАГО, похожее на сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала Российский союз автостраховщиков (РСА) нарушившим часть 3 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции" (запрет на координацию экономической деятельности).

ФАС России возбудила дело в связи с установлением РСА предельного уровня комиссионного вознаграждения агентам за реализацию полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в размере 10% от страховой премии, а также санкций за превышение такого уровня.

ФАС уверена, что размер агентского вознаграждения должен устанавливаться страховщиком самостоятельно по его усмотрению, а его ограничение на основании решения РСА снижает возможность страховщиков конкурировать за агентов, являющихся значимым каналом привлечения клиентов.

ФАС России предписала РСА совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции, исключить требования к размеру комиссионного вознаграждения агентов за реализацию полисов ОСАГО.