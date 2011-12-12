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Новые тарифы ОСАГО
На этой неделе вступают в силу новые тарифы ОСАГО. Больше всего автостраховка подорожала для молодых водителей, а также для владельцев автомобилей с небольшой мощностью. В выигрыше, как обычно, оказались те, кто побогаче и поопытнее.
Базовый тариф остался прежним. Новшества коснулись только коэффициентов, которые используются при расчете стоимости ОСАГО. Сегодня для физических лиц на легковые автомобили он составляет 1980 рублей. К этой ставке добавляются коэффициенты.
Прежде всего, введены новые критерии, характеризующие мастерство водителя. По новым меркам, опытным считается водитель, имеющий стаж три года (было два). А вот возраст новичка остался прежним: таковым считается водитель моложе 22 лет, ставки для этой категории стали выше.
Увеличены и сами коэффициенты. Для новичков - с 1,3 до 1,7. Это значит, что для молодых и неопытных страховка подорожает на 792 рубля. А для тех, кто старше 22 лет, но имеет мало опыта (менее трех лет), коэффициент равен 1,5 (это примерно на 24% больше, чем сейчас). Для молодых, но со стажем коэффициент увеличен на 8% (с 1,2 до 1,3). Ничего не поменялось только для тех, кто старше 22 лет и уже давно за рулем. Для них коэффициент также равен 1.
Кроме того, при расчете стоимости ОСАГО установлены новые тарифы на коэффициенты мощности автомобиля. Для машин, двигатели которых имеют менее 70 лошадиных сил, они возросли. При мощности до 50 л.с. коэффициент стал больше на 0,1 пункта (вместо 0,5 теперь 0,6), а от 50 до 70 "лошадей" - на 0,2 пункта (от 0,7 до 0,9). В среднем тарифы для этой категории машин поднялись на 20-28% (то есть на 400-500 рублей).
Для транспорта с характеристиками двигателя более 70 л.с., но в пределах 100 расценки остались прежние - коэффициент равен 1. А вот владельцы более мощных легковых автомобилей теперь даже в выигрыше. Для них тарифы уменьшены примерно на 20% - они экономят несколько сот рублей.
Плюс изменились ставки в регионах. Так, коэффициент страховых тарифов для транспортных средств, зарегистрированных, в частности, в Казани, Кемерово и Нижнем Новгороде, теперь составляет 1,6 вместо 1,3.
Посчитаем, на сколько подорожало ОСАГО для новичков без опыта. Например, при страховании на полгода (коэффициент - 0,7) одной из самых популярных у дальневосточников машины Toyota Vitz с двигателем мощностью 70 "лошадей" (коэффициент 0,7 по старым тарифам, или 0,9 - по новым). Машина зарегистрирована во Владивостоке (коэффициент изменился с 0,5 на 0,6). При этом сам водитель моложе 22 лет и не имеет трехлетнего стажа вождения (коэффициент 1,3 по старым расценкам или 1,7 - по новым). Автомобиль используется уже более девяти месяцев (коэффициент 1), без ограничения лиц, которые также могут управлять транспортным средством (коэффициент 1,5 по старым тарифам, или 1,7 - по новым). В итоге получаем, что по старым тарифам обязательное страхование обошлось бы примерно в 2800 рублей. Если считать по новым коэффициентам, то цифра возрастет до 4200 рублей.
Один из коэффициентов не зависит ни от машины, ни от водителя. Его выводят на основе индекса аварийности, который вычисляет ГИБДД по данным о ДТП. Его рассчитывают по числу аварий на 100 тысяч человек населения, или на 1 тысячу единиц машин с учетом числа погибших в аварии. Выводят средний показатель по России и сравнивают его с региональными. Индексы выше среднего характерны для крупных городов (Москва, Питер, Казань, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск и др.) и для городов-спутников. Тут и страховой коэффициент будет выше. Низкие - для областных городков и поселков, им скостят страховку.
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