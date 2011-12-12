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ОСАГО подорожает на четверть для неопытных водителей
Как сообщает newsland.ru, на следующей неделе вступают в силу новые тарифы на ОСАГО. Больше всего автостраховка подорожает для молодых и неопытных водителей, а также для тех, чьи автомобили имеют небольшую мощность. Правда, есть и такие, кто, наоборот, оказался в выигрыше.
Стоимость обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) будут рассчитывать по новым тарифам. Соответствующее постановление уже подписано в правительстве РФ. Поправки вступят в силу через неделю после их официальной публикации, то есть ориентировочно в течение следующей недели.
Базовый тариф остался прежним. Новшества коснутся только коэффициентов, которые используются при расчете стоимости ОСАГО. Сегодня для физических лиц на легковые автомобили он составляет 1980 рублей. К этой ставке добавляются коэффициенты.
Прежде всего введены новые критерии, характеризующие мастерство водителя. По новым меркам, опытным считается водитель, имеющий стаж три года (было два). А вот возраст новичка остался прежним: таковым считается водитель моложе 22 лет, ставки для этой категории будут выше.
Увеличены и сами коэффициенты. Для новичков - с 1,3 до 1,7. Это значит, что для молодых и неопытных страховка подорожает на 792 рубля. А для тех, кто старше 22 лет, но имеет мало опыта (менее трех лет), коэффициент равен 1,5 (это примерно на 24% больше, чем сейчас). Для молодых, но со стажем коэффициент увеличен на 8% (с 1,2 до 1,3). Ничего не поменялось только для тех, кто старше 22 лет и уже давно за рулем. Для них коэффициент так же равен 1.
Кроме того, при расчете стоимости ОСАГО установлены новые тарифы на коэффициенты мощности автомобиля. Для машин, двигатели которых имеют менее 70 лошадиных сил, они возросли. При мощности до 50 л.с. коэффициент стал больше на 0,1 пункта (вместо 0,5 теперь 0,6), а от 50 до 70 "лошадей" - на 0,2 пункта (от 0,7 до 0,9). В среднем тарифы для этой категории машин поднялись на 20-28% (то есть на 400-500 рублей).
Для транспорта с характеристиками двигателя более 70 л.с., но в пределах 100, расценки остались прежние - коэффициент равен 1. А вот владельцы более мощных легковых автомобилей теперь даже в выигрыше. Для них тарифы уменьшены примерно на 20% - они экономят несколько сот рублей.
Плюс изменились ставки в регионах. Так, коэффициент страховых тарифов для транспортных средств, зарегистрированных, в частности, в Казани, Кемерово и Нижнем Новгороде, теперь составляет 1,6 вместо 1,3.
Посчитаем, на сколько подорожает ОСАГО для новичков без опыта. Например, при страховании на полгода (коэффициент - 0,7) одной из самых любимых у россиян машин ВАЗ-2108 с двигателем мощностью 70 "лошадей" (коэффициент 0,7 по старым тарифам или 0,9 - по новым). Машина зарегистрирована в Москве (коэффициент не изменился - 2). При этом сам водитель моложе 22 лет и не имеет трехлетнего стажа вождения (коэффициент 1,3 по старым расценкам или 1,7 - по новым). Автомобиль используется уже более девяти месяцев (коэффициент 1), без ограничения лиц, которые также могут управлять транспортным средством (коэффициент 1,5 по старым тарифам или 1,7 - по новым). В итоге получаем, что по старым тарифам обязательное страхование обошлось бы примерно в 3800 рублей. Если считать по новым коэффициентам, то цифра возрастет чуть ли не в два раза и страховой тариф составит 7200 рублей.
Кому скостят тарифы на ОСАГО
Один из коэффициентов не зависит ни от машины, ни от водителя. Его выводят на основе индекса аварийности, который вычисляет ГИБДД по данным о ДТП. Его рассчитывают по числу аварий на 100 тысяч человек населения или на 1 тысячу единиц машин с учетом числа погибших в аварии. Выводят средний показатель по России и сравнивают его с региональными. Индексы выше среднего характерны для крупных городов (Москва, Питер, Казань, Нижний Новгород, Ханты-Мансийск и др.) и для городов-спутников. Тут и страховой коэффициент будет выше. Низкие - для областных городков и поселков, им скостят страховку.
На сколько "потянет" возраст и стаж
Юный и неопытный (до 22 лет, стаж до 3 лет)
Коэффициент - 1,7
Юный, но опытный (до 22 лет, стаж свыше 3 лет)
Коэффициент - 1,5
Взрослый начинающий (старше 22 лет, стаж до 3 лет) Коэффициент - 1,5
Взрослый и опытный (старше 22 лет, стаж свыше 3 лет) Коэффициент - 1
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