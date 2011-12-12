ОСАГО подкорректировали

В 2007 г. в закон об ОСАГО были внесены судьбоносные изменения. По сути, закон был просто пересмотрен - говорят специалисты. Теперь страховщики ждут только одного - корректировки тарифов.

Утвержденные поправки будут вступать в силу в четыре этапа. Большинство, 1 марта 2008 г. В частности - изменения, касающиеся минимального периода использования транспортного средства (ТС). Сейчас минимальный срок использования ТС - 6 месяцев. Автомобилисты, которые используют автомобиль сезонно, могли приобрести полис ОСАГО на 6 месяцев (коэффициент расчета стоимости такого полиса составлял 0,7), а в случае необходимости продлить действие этого же полиса на оставшиеся 6 месяцев (коэффициент расчета стоимости полиса на оставшийся период - 0,3). Теперь минимальный срок сократится до 3 месяцев. Коэффициент для расчета полиса на квартал пока не утвержден, по некоторым данным, это может быть цифра порядка 0,4.

Изменятся суммы компенсации нанесенного ущерба здоровью потерпевших, суммы выплаты в случае смерти участника ДТП и суммы компенсации расходов на погребение. Сейчас, если в результате ДТП нанесен вред здоровью, в независимости от количества пострадавших, общая сумма компенсации 240 тыс. руб., которую делят между ними "кому как повезет". Теперь каждому пострадавшему будет причитаться 160 тыс. руб. вне зависимости от их числа. Фиксированная выплата оставшимся иждивенцам в случае смерти участника ДТП будет составлять 135 тыс. руб., а размер возмещения расходов на погребение - 25 тыс. руб.

Изменится срок рассмотрения страховщиком заявления о возмещении убытка: теперь компания может рассматривать претензию 30 дней, а не 15, как раньше. Правда, законодатели ввели штрафные санкции для страховщиков - за каждый день просрочки страховщик выплатит клиенту пеню в размере 1,75 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Станет необязательным проведение экспертизы по оценке ущерба, нанесенного автомобилю. Ущерб оценит страховая компания. Впрочем, закон не ставит жестких рамок. Если пострадавший не согласен с размерами выплаты, которую предлагает страховщик, он может, как прежде, обратиться к независимому оценщику.

С начала марта упраздняется понятие "внутренняя территория". Ранее ДТП, произошедшие на внутренних территориях (портов, стоянок, заправок и т.д.), не покрывались полисом ОСАГО. Теперь все происшествия в независимости от того, где они произошли, будут рассматриваться компаниями как страховой случай.

Будет упразднен так называемый "льготный период", когда после окончания срока действия полиса у водителя был еще месяц, когда он мог заключить новый договор со страховщиком, в течение которого инспекторы ДПС не могли штрафовать за отсутствие полиса.

Также при новой редакции закона отпадает надобность страховать прицепы к легковым автомобилям, принадлежащим гражданам.

Закон расширяет круг лиц, которым будет компенсирована половина стоимости полиса ОСАГО. Полис обойдется дешевле "инвалидам, в том числе детям-инвалидам", имеющим автомобили "в соответствии с медицинскими показаниями". Сегодня компенсация гарантируется инвалидам, получившим транспортные средства через органы соцзащиты.

Вдобавок в поправках отсутствует упоминание о том, что на лобовое стекло застрахованного автомобиля должен быть наклеен специальный стикер.

Следующее изменение, о необходимости которого говорится уже давно, вступает в силу с 1 июля 2008 г. С этого времени потерпевший сможет обращаться за выплатой не в страховую компанию виновника происшествия, а в ту, где застрахован сам. При этом закон не запрещает обращаться за выплатой и в страховую компанию виновника ДТП.

"Такая поправка поднимет уровень обслуживания клиентов, ведь у страхователя появляется выбор: он может пойти и в компанию виновника, и в свою. У страховщиков появляется стимул показать себя с наиболее выгодной стороны, чтобы сохранить или привлечь клиента", - комментирует Игорь КРЕМЕНЬ, директор отдела ОСАГО страховой компании "Защита-Находка".

Страховщикам это изменение тоже пойдет на пользу, - компании наконец-то начнут договариваться друг с другом, и в этом процессе придут к общим понятиям. А для страхового рынка общие для всех компаний понятия - большой шаг вперед.

Наконец, 1 декабря 2008 г. вступят в силу поправки об упрощенном оформлении ДТП. Речь идет о ДТП, в которых не был нанесен вред жизни и здоровью людей и участниками которых стали не более двух автомобилей. Участники ДТП должны быть согласны с тем, что ущерб имуществу не превышает 25 тыс. руб., согласны друг с другом при составлении схемы происшествия и с тем, кто стал виновником аварии. Если они во всем друг с другом согласны, остается только прийти в страховую компанию и написать заявление на выплату, не дожидаясь справок из ГИБДД.

"Выплата 25 тыс. руб. без справок ГАИ определена законодателями исходя из того, что это средний размер заявляемого в страховые компании ущерба находится в рамках именно в этих пределах", - сказал Игорь Кремень.

Это нововведение играет на руку и потерпевшему, и виновнику, и даже работникам ГИБДД, чей объем работы значительно сократится. Вся головная боль ляжет на страховщиков. Они которые при таких правилах игры остаются незащищенными от мошенников, которые, изобретая историю несуществующего ДТП, будут заявлять неизвестно когда и кем битые автомобили аккурат на сумму 25 тыс. руб. И все будет исключительно законно - справок из ГИБДД не требуется. Выход из ситуации один - открытая работа компаний и готовность сотрудничать друг с другом.

"Значительно вырастет количество выплат по мелким ДТП. Сейчас по таким случаям люди стараются не обращаться к страховщикам, а расплачиваться на месте самостоятельно, экономя время. Теперь, когда можно обойтись без ГИБДД, они отправятся прямо в страховую компанию", - говорит Игорь Кремень.

В целом страховщики, которые занимаются ОСАГО и специализируются на этом виде, считают, что такие поправки совершенствуют закон. "Нельзя забывать, что ОСАГО прежде всего социально направленный закон, и новые поправки нацелены прежде всего на то, чтобы улучшить положение людей. Для страховщиков новые правила тоже не так уж страшны. Конечно, тут есть свои подводные камни. Всякие нововведения вызывают вопросы, но их нужно решать и идти вперед, только такое развитие событий гарантирует нам успешное развитие".

С 1 января 2009 г. в силу вступят поправки, которые обязывают российского автовладельца, выезжающего в страну, где действуют правила "Зеленой карты" (Green Card), приобрести у российского страховщика полис "международного" ОСАГО. Сейчас этот полис находится в разработке и пока о нем рано говорить. Нам, дальневосточникам, в этой связи интересно знать, что Китай не входит в перечень стран, на территории которых действует Green Card.

Новые поправки отсеют с рынка ОСАГО еще ряд страховых компаний. Постепенно после таких "отсевов" на рынке и останутся страховщики - специалисты именно в области ОСАГО. А сейчас страховщикам интересно знать одно - когда же законодатели пересмотрят действующие тарифы по ОСАГО. Нынешним тарифам уже 5 лет. За это время инфляция изменила российскую экономику, и цифры 2003 г. попросту не актуальны. Кроме того, уже есть практика, на основе которой в тарифную сетку можно внести обоснованные изменения. И, наконец, растет убыточность ОСАГО. По итогам 9 месяцев 2007 г. убытки по этому виду в Приморском крае составила 57,9%. Цифры по убыточности в Приморье далеко не оптимистичные, но еще хуже дела в Хабаровском крае, где страховщики выплачивают 71,5%, и в Якутии, где выплаты достигают 92,4% от сборов.