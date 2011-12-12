Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Автострахование: выбор потребителей
12 Декабря 2011, 03:07 | Дальний Восток
В большинстве случаев выбор страховой компании осуществляется по рекомендациям знакомых. 46% опрошенных россиян отметили важность данного фактора.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Национальным агентством финансовых исследований. Решающим фактором также является собственный опыт человека (18% респондентов). Несколько реже россияне ориентируются на рекламу (16%) или информацию от страховых агентов (14%).
Автовладельцы старшего возраста при выборе компании ориентируются в большей степени на информацию о результатах работы компании. Для половины автовладельцев при выборе страховой компании важна и надежность, репутация, качество услуг, опыт работы на рынке и цена полиса.
Автор: "Исследования рынков"
Теги:
Новости тематики
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Покупать фальшивые полисы ОСАГО готовы 20% автомобилистов на Камчатке
- Власти Камчатки требуют от страховщиков прекратить произвол с "автогражданкой"
- Камчатские автомобилисты жалуются на произвол страховых компаний
- В Амурской области страховая компания "Согласие" затягивает сроки выплат по КАСКО на месяцы
- ОСАГО станет ловушкой для автолюбителей
- Автомобилисты смогут сами выбирать цену ОСАГО
- В России придумали «ОСАГО для бедных»
- Водители будут диктовать условия страховщикам
Новости раздела
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей
- Мелкие АЗС взвинтили цены на дизтопливо
- ФАС проверит процесс ценообразования на дальневосточных АЗС
- В России будет введен новый порядок регистрации автомобилей
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Автомобилисты в Приморье могут не опасаться дефицита топлива
- Автомобилистам Дальнего Востока нравятся новации в ОСАГО
- Сосульки подешевели
- Приморские "мазды" идут "на ура"
- По трассе М60 "Уссури" больше нельзя будет проехать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- У жителей Приморья спросят о состоянии дорожной сети в регионе
Loading...