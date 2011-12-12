Автострахование: выбор потребителей

В большинстве случаев выбор страховой компании осуществляется по рекомендациям знакомых. 46% опрошенных россиян отметили важность данного фактора.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Национальным агентством финансовых исследований. Решающим фактором также является собственный опыт человека (18% респондентов). Несколько реже россияне ориентируются на рекламу (16%) или информацию от страховых агентов (14%).

Автовладельцы старшего возраста при выборе компании ориентируются в большей степени на информацию о результатах работы компании. Для половины автовладельцев при выборе страховой компании важна и надежность, репутация, качество услуг, опыт работы на рынке и цена полиса.