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Минфин избавил ОСАГО от ГАИ и "чужих" страховщиков

12 Декабря 2011, 01:49 | Дальний Восток

Минфин подготовил поправки к закону об ОСАГО, согласно которым потерпевшему в ДТП не надо будет обращаться в страховую компанию виновника аварии.

Убыток обязана будет возместить компания, с которой заключался договор обязательного страхования. Такая схема называется "прямым урегулированием", и она станет обязательной для всех компаний, входящих в Российский союз автостраховщиков (РСА).

Использовать схему прямого урегулирования потерпевший в ДТП сможет при выполнении ряда условий: участников аварии не больше двух, оба автомобиля застрахованы по ОСАГО и нет пострадавших. Возмещая ущерб в "своей" страховой компании, можно будет обойтись без участия независимой экспертизы.

Кроме того, если сумма ущерба транспортным средствам не более 25 тысяч рублей, будет действовать система "европейского протокола", позволяющая оформить ДТП без вызова инспекторов ДПС. Эту схему будут обязаны использовать все страховщики, входящие в РСА.

Между тем в законопроекте Минфина нет нормы, предписывающий страховщикам возмещать ущерб без учета износа деталей ("новое за старое").

Подготовленные Минфином поправки сейчас находятся на рассмотрении правительства, и, по мнению сотрудников министерства финансов, они обязательно будут одобрены и министрами, и депутатами Госдумы. Однако в данный момент неизвестно, на какую сессию парламента придется рассмотрение этого документа.

Автор: Auto.Lenta.ru
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