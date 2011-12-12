www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Страхование
Распечатать

ОСАГО откажется от ГИБДД?

12 Декабря 2011, 01:49 | Дальний Восток

В последнее время много говорят об изменениях, которые коснутся ОСАГО. Что конкретно имеется в виду?

- Действительно, уже со следующего года ОСАГО может подвергнуться серьезным изменениям. По некоторым данным, в течение ближайших двух месяцев правительство подготовит все необходимые поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности и передаст их на рассмотрение в Государственную думу.

Главное изменение ОСАГО будет состоять в том, что водители при мелких авариях смогут не вызывать инспектора ГИБДД. О необходимости внести подобное изменение в закон говорили уже давно. Причем больше всего об этом говорили в ГИБДД - сейчас инспектора тратят очень много времени при выезде на мелкие незначительные аварии. Ожидается, что отказаться от вызова инспектора ГИБДД можно будет в том случае, если сумма повреждений автомобиля составит меньше 25 000 руб. В этом случае, правда, водители должны будут позвонить страховому комиссару.

Кроме того, если поправки будут приняты (а это, скорее всего, произойдет уже летом этого года), то водители будут при ДТП обращаться не в компанию виновника аварии, а непосредственно к своему страховщику. А уже затем страховая компания сама будет требовать деньги с другой фирмы.

Автор: Auto.mail.ru
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru