ОСАГО откажется от ГИБДД?

В последнее время много говорят об изменениях, которые коснутся ОСАГО. Что конкретно имеется в виду?

- Действительно, уже со следующего года ОСАГО может подвергнуться серьезным изменениям. По некоторым данным, в течение ближайших двух месяцев правительство подготовит все необходимые поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности и передаст их на рассмотрение в Государственную думу.

Главное изменение ОСАГО будет состоять в том, что водители при мелких авариях смогут не вызывать инспектора ГИБДД. О необходимости внести подобное изменение в закон говорили уже давно. Причем больше всего об этом говорили в ГИБДД - сейчас инспектора тратят очень много времени при выезде на мелкие незначительные аварии. Ожидается, что отказаться от вызова инспектора ГИБДД можно будет в том случае, если сумма повреждений автомобиля составит меньше 25 000 руб. В этом случае, правда, водители должны будут позвонить страховому комиссару.

Кроме того, если поправки будут приняты (а это, скорее всего, произойдет уже летом этого года), то водители будут при ДТП обращаться не в компанию виновника аварии, а непосредственно к своему страховщику. А уже затем страховая компания сама будет требовать деньги с другой фирмы.