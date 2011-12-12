Ремонт по страховке ОСАГО возместят полностью

Автомобилистам подготовили приятный сюрприз от арбитражного суда. Президиум ВАС постановил, что отныне при восстановлении автомобилей по ОСАГО страховые компании должны полностью оплачивать ремонт без учета износа деталей. Данное решение противоречит действующему правилу ОСАГО, но правительство уже готовит проект поправок.