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Ремонт по страховке ОСАГО возместят полностью
12 Декабря 2011, 01:50 | Дальний Восток
Автомобилистам подготовили приятный сюрприз от арбитражного суда. Президиум ВАС постановил, что отныне при восстановлении автомобилей по ОСАГО страховые компании должны полностью оплачивать ремонт без учета износа деталей. Данное решение противоречит действующему правилу ОСАГО, но правительство уже готовит проект поправок.
Автор: По материалам информагентств
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