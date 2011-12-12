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ОСАГО хотят сделать бесплатным
Депутаты предлагают сделать ОСАГО бесплатным, но только для наиболее неимущих категорий автолюбителей, таких как инвалиды и пенсионеры, для чего всего лишь необходимо использовать крохотную толику средств, "законсервированных" в Стабфонде, которые и без того съедает инфляция, сообщает портал "Автосфера".
По подсчетам депутата Госдумы Геннадия Семигина, это потребует 2,775 млрд руб. бюджетных средств - на 2,230 млрд руб. больше, чем предусмотрено законом о бюджете 2007 г.
Согласно статье 17 действующего закона об ОСАГО, 50%-ная компенсация стоимости полиса полагается инвалидам, которые приобрели автомобиль через органы соцзащиты. Средства на компенсации ежегодно закладываются в федеральный бюджет (в 2006-м и 2007 гг. эта сумма равнялась 476,064 млн руб.), а затем направляются в виде субвенций в субъекты Федерации, где распределяются среди инвалидов.
Депутат предлагает распространить эту льготу на всех инвалидов и пенсионеров, имеющих в собственности транспортные средства, то есть "наиболее социально незащищенных категорий населения, для большинства которых пенсия является единственным источником существования".
Автор объясняет, что средства для этого следует закладывать в федеральный бюджет, поскольку в последние годы он формируется "с огромным профицитом, иначе деньги оседают в Стабилизационном фонде и обесцениваются".
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