ОСАГО усложнит жизнь водителя

Поправки в Закон об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО) не упростят жизнь водителей, а серьезно осложнят ее.

Задумав позволить гражданам сохранять скидку за безаварийную езду при смене автомобиля, депутаты поставили под вопрос саму возможность получить скидку. А стоимость страховки оказалась привязана не только к автомобилю, но и к истории всех допущенных к его управлению водителей.

Как пишут "Ведомости", сейчас стоимость полиса ОСАГО зависит от типа транспортного средства, мощности двигателя, региона и числа выплат: за безаварийную езду полагается скидка (бонус), за ДТП по вине страхователя - надбавка (малус). Максимальная скидка - за 10 лет без выплат - составляет 50%, а надбавка - 345% за четыре аварии в год. Главный недостаток этой системы - она привязывает стоимость страховки к автомобилю. Из-за этого невозможно получить скидку при смене автомобиля. А владелец нескольких машин должен покупать полис на каждую.

Депутаты решили исправить это. В ноябре были приняты поправки в Закон об ОСАГО о применении коэффициента бонус-малус (КБМ) не к авто, а к страховой истории водителя.

Но проблему они не решат, а только усугубят, ведь они действительно привязали КБМ к водителю, но не отвязали от автомобиля. Получается нужно, чтобы не было страховых случаев ни с автомобилем, ни с одним из водителей.

Например, в семье два автомобиля и каждый из супругов вписан в полис ОСАГО другого. Если, например, жена на своем автомобиле совершает ДТП, то следующий полис будет дороже и для нее, и для мужа, отмечает заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Андрей Батуркин. Единственный вариант сохранить бонус для мужа, по его мнению, - больше не вписывать жену в полис.

Но даже если аварий не было, доказать страховщику право на бонус практически невозможно, ведь придется убедить его в том, что клиент не совершал ДТП ни на какой другой машине, возможно, застрахованной в другой компании. Сейчас для определения коэффициента достаточно полиса и справки от продавшей его компании о числе выплат за время его действия. Теперь исчерпывающим доказательством будут только справки от всех 167 компаний, страхующих автогражданку. "Ведь гипотетически водитель мог быть вписан в полисы других людей, застрахованных в разных компаниях, попадать на этих машинах в ДТП, а страховщики производили выплаты", - объясняет Батуркин.

- Решить эту проблему могла бы единая база данных о выплатах всех компаний по ОСАГО, - говорит зам. гендиректора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов. Но ее создание откладывается - страховщики не хотят делиться информацией о своих клиентах. На внедрение базы, по расчетам IT-специалистов страховых компаний, уйдет полгода, да и денег на базу пока не нашлось.

Опрошенные "Ведомостями" страховщики затруднились сказать, будут ли они требовать от клиентов сотни справок. Руководитель Росстрахнадзора Илья Ломакин-Румянцев надеется, что пострадавших от поправок будет немного: база данных когда-нибудь появится, а несколько водителей в одном полисе - не частое явление, зато скидки можно будет сохранять при замене автомобиля.