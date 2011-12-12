Выплаты по ОСАГО будут увеличены

Выплаты пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии увеличат до 160 тыс. рублей (вне зависимости от числа пострадавших). Такие изменения в закон об ОСАГО подготовило Министерство финансов. Здесь считают неправильной практику, при которой 240 тыс. руб. делятся на всех пострадавших в аварии.

Помимо этого в Минфине предлагают упростить схему страховых выплат. Например, если сумма не превышает 25 тыс. руб., потерпевший сможет обратиться к своему страховщику, а не в компанию виновника, как сейчас, сообщает Авторадио. Также будет предложено ввести компенсации инвалидам при покупке ОСАГО (до 50%) и расширить список лиц, которые могут получать эти компенсации.