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Выплаты по ОСАГО будут увеличены
12 Декабря 2011, 01:50 | Дальний Восток
Выплаты пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии увеличат до 160 тыс. рублей (вне зависимости от числа пострадавших). Такие изменения в закон об ОСАГО подготовило Министерство финансов. Здесь считают неправильной практику, при которой 240 тыс. руб. делятся на всех пострадавших в аварии.
Помимо этого в Минфине предлагают упростить схему страховых выплат. Например, если сумма не превышает 25 тыс. руб., потерпевший сможет обратиться к своему страховщику, а не в компанию виновника, как сейчас, сообщает Авторадио. Также будет предложено ввести компенсации инвалидам при покупке ОСАГО (до 50%) и расширить список лиц, которые могут получать эти компенсации.
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