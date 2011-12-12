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Выплаты по ОСАГО станут делать быстрее
В вопросах о сроке производства выплат по ОСАГО страховщики должны руководствоваться прямой нормой закона об обязательной "автогражданке", а не правительственными Правилами ОСАГО. Это следует из решения Верховного суда РФ, который 10 июля удовлетворил иск адвоката Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Татьяны Отрешко, требовавшей признать недействующими пункты 70 и 75 Правил ОСАГО.
Согласно этим пунктам, страховщик в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления потерпевшего с приложенными документами составляет акт о страховом случае, на основании которого выплачивает возмещение либо дает мотивированный отказ. Сама выплата должна быть произведена в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о ней.
Эти положения не могут считаться законными, отметила в своем иске Татьяна Отрешко. Пункт 2 статьи 13 закона об ОСАГО отводит страховщику 15 дней на рассмотрение заявления потерпевшего и приложенных к нему документов, а также на производство выплаты или направление мотивированного отказа. В иске отмечается, что в законе речь идет о 15 календарных днях. А в соответствии с Правилами, общий срок принятия решения о выплате и ее производстве составляет 18 рабочих дней со дня предоставления потерпевшим полного пакета необходимых документов.
Поскольку "вопрос установления срока" на рассмотрение заявления и производства выплаты регламентирован в законе, противоречащие ему положения нормативного акта правительства должны быть признаны недействующими, говорится в иске. Рассмотрев это дело 10 июля, Верховный суд РФ полностью удовлетворил иск Татьяны Отрешко. Как уточнили АСН в суде, правительство вправе в течение 10 дней обжаловать вердикт в Президиуме Верховного суда. В противном случае по истечении этого срока он вступит в силу.
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